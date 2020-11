Etliche neue Straßen- und Hinweisschilder haben drei Mitarbeiter der Rüsselsheimer Firma VSG am „Aldi-Knie“ im Zweibrücker Süden aufgestellt. An der Einmündung zum Etzelweg haben sie Hinweisschilder auf das Gewerbegebiet Süd, Straßenschilder, die den Weg neben der Straße als gemischten Rad- und Fußgängerweg kennzeichnen sowie zwei große Richtungs-Hinweistafeln angebracht. Auf den gelben Tafeln erfahren die Verkehrsteilnehmer, die aus dem Etzelweg kommen, dass es rechtsherum nach Mittelbach, Altheim und Saargemünd geht, linksherum dann demnächst nach Zweibrücken und auf die Autobahn sowie in Richtung Hornbach und Bitsch. Wann genau das letzte fehlende Straßenstück zwischen „Aldi-Knie“ und dem Drahtseilwerk in Ixheim für den Verkehr geöffnet wird, wussten auch die Schilderbauer nicht. Allerdings fehlten auf dem gesperrten Stück Fahrbahn noch die Markierungen, auch kleinere Restarbeiten seien noch zu erledigen. Die Arbeit der Schilderbauer lässt allerdings hoffen, dass die Litanei durch den Etzelweg bald ein Ende hat und Pendler und Anwohner bald wieder entspannter sind.