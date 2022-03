„Atomkrieg? – So blöd kann keiner sein!“ Das sagt einer der Teilnehmer unserer Montagsumfrage. Der Ukraine-Krieg spielt weiter eine Rolle in unserer Berichterstattung, aber es geht auch um schnelles Internet und die gesperrte Autobahn.

Angst vor einem Dritten Weltkrieg? Die Zweibrücker sind zuversichtlich: So weit wird es nicht kommen.

Dennoch wünschen sich auch die Südwestpfälzer Frieden. Für Freitag, 11. März, ist in Pirmasens eine Friedensdemo geplant. Dazu haben die großen Kirchen der Stadt aufgerufen. Vielleicht kommen dann mehr Teilnehmer als am Samstagmorgen: Mit 200 Teilnehmern war es eine vergleichsweise kleine Friedenskundgebung in Pirmasens, bei der sich die Redner nicht ganz einig waren.

5G ist das neue schnelle Mobilfunknetz. Die Masten werden mit Glasfaserkabeln angeschlossen. Im Zweibrücker Land laufen gerade Vorbereitungen.

Gar nicht schnell ging’s am Samstag von Zweibrücken ins Saarland. Die Autobahn war gesperrt, und es bildeten sich lange Staus.

In Woche zehn von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ kämpft Sven Knieriemen aus Pirmasens weiter gegen seine Pfunde. Trotz Durchhaltevermögen und Kampfgeist reicht es für den 40-Jährigen in dieser Woche nicht, um mit seinem Ergebnis auf der Waage in die nächste Runde zu kommen.

Patrick Sema möchte Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben werden. Wir haben auch mit ihm in die Zukunft geschaut – ins Jahr 2030.

Zum Abschluss eine Warnung der Polizei, die sie in letzter Zeit viel zu oft schickt: Ältere Menschen sollten nie Geld abheben, um es Wildfremden zu geben. Am Freitag hätte eine 81-jährige Contwigerin beinahe 20.000 Euro verloren.