Schönenberg-Kübelberg. Die SG Bechhofen/ Lambsborn ist Kreispokalsieger im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern. Sie besiegte im Endspiel an Ostermontag den favorisierten A-Klassen-Konkurrenten SV Kottweiler-Schwanden mit 2:1 (2:1).

Über 1100 zahlende Zuschauer sahen auf dem Rasenplatz des SV Kübelberg, wie der SVK den ersten Stich setzte: Armin Lilienthal traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß für seine Farben (13.). Doch schon zur Pause hatte die SG das Spiel gedreht. Florian Paulus nutzte einen krassen Abwehrfehler zum Ausgleich (22.), und zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff schloss Tim Feß einen schön vorgetragenen Angriff zum 2:1 ab.

In Hälfte zwei sahen die Zuschauer eine SVK-Mannschaft, die zwar bemüht war, aber kaum Durchschlagskraft entwickeln konnte, so dass es Bechhofen/Lambsborn nicht sehr schwer fiel, die Führung zu verteidigen. Es sei ein verdientes Ergebnis gewesen, waren sich beide Trainer, Lukas Agne von der SG und Thomas Löber vom SVK, hinterher einig.