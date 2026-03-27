Seit Dezember warten die SG-Oberliga-Handballerinnen nun schon auf einen Sieg. In Merchweiler wartet eine schwere Aufgabe auf sie – auch wegen eines Schwesternpaares.

In den vergangenen sieben Spielen schafften sie es nicht, das Erfolgserlebnis zu feiern, das das entscheidende Selbstvertrauen bringen würde, das im ein oder anderen Spiel fehlte. Daneben fehlte in einigen Partien die Cleverness. Und nicht selten auch das Glück. „Das Glück ist in dieser Runde wirklich nicht auf unserer Seite“, stellt auch SG-Trainer Rüdiger Lydorf fest.

Das beweist sich erneut im Vorfeld der Partie in Merchweiler. Als der TVM zu Monatsbeginn beim direkten Konkurrenten der Zweibrückerinnen um Platz zehn (Ottweiler/Steinbach) zu Gast war, fehlte Top-Torjägerin Hanna Schilke komplett, ihre nur weniger erfolgreiche Schwester Luise war nicht in Top-Form. Weil die Tore der beiden Schwestern (in dieser Runde zusammen schon 200 der 398 TVM-Tore), fehlten, siegte Ottweiler/Steinbach. Gegen Zweibrücken werden die beiden Schilke-Schwestern dabei sein. Schon im Hinspiel waren sie mit ihren damals 18 Toren der entscheidende Faktor beim 32:29-Erfolg ihres Teams.

Coach Lydorf macht zurzeit viel Grundlagentraining

Man müsse alles nehmen, wie es kommt, sagt Lydorf. Damit ist eine der Aufgaben für Sonntag klar: die Kreise der Schilkes einengen. „Basics“, also Grundlagen des Handballs, sind derzeit meist Thema im Training der SG-Frauen. „Wir schauen auf uns, versuchen uns dort sukzessive zu verbessern, wo wir Defizite haben“, sagt Lydorf und hat dabei schon die Entwicklung über das Ende dieser verflixten Runde hinaus mit im Blick. Technische Fehler minimieren, die auch die Schilke-Schwestern zum Kontern einladen würden, steht unter anderem auf dem Trainingsprogramm.