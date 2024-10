Noch in dieser Woche, spätestens in der kommenden, beginnt der Abriss der Gebäude der ehemaligen Ziegelei Weppler in Niederauerbach. Ein in dieser Woche aufgestellter Bauzaun kündigt das Kommende an.

Die umfangreichen Rückbauarbeiten auf dem knapp ein Hektar großen Weppler-Gelände zwischen Pirmasenser Straße und Scheiderbergstraße