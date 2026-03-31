Im August 2025 wurde eine Zweibrücker Familie von einer Nachbarin an mehreren Tagen derb beleidigt und massiv bedroht. Jetzt trafen sich die Parteien vorm Amtsgericht wieder.

Die Nachbarin soll beispielsweise an einem Abend zu Hause alleine eine 0,7-Liter-Wodkaflasche geleert, dann völlig betrunken ihre Nachbarn aufs Übelste beleidigt und den Mann und den Kindern verbal mit dem Tod gedroht haben. Die Staatsanwaltschaft warf der 44-Jährigen vor, im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gedroht zu haben, dem Mann ein Messer in den Schädel zu rammen und die Kinder abschlachten zu wollen. Der Frau habe sie an mehreren Tagen das böse F-Wort und „Drecksau“ entgegengeschleudert. Angeklagt war die 44-Jährige wegen drei Taten, die sich Anfang, Mitte und Ende August zugetragen hatten – stets beeinflusst durch Alkoholexzesse.

Die Angeklagte – ledig, Mittlere Reife, derzeit arbeitslos – hat nach eigenen Angaben ein Alkoholproblem, kifft regelmäßig und geht seit 2013 zur Suchtberatung. Mit der neu zugezogenen Familie im Nachbarhaus habe sie sich anfangs verstanden. Was an welchem Tag passiert sei, daran könne sie sich nicht genau erinnern. Geärgert habe sie sich über eine Bemerkung des Nachbarn, als dieser zu einem Besucher sagte: „Jetzt laufen wir an der Mülltonne vorbei.“ Da habe sie sich angesprochen gefühlt. Später am Abend habe der Nachbar vom Garten aus mit einer Lampe in ihr Zimmer geleuchtet. Sie habe ihn Tage danach zur Rede gestellt und gewarnt, dass sie ihm etwas in die Stirn steche. „Ich weiß, dass ich frech bin, wenn ich Alkohol getrunken habe“, sagte sie vor Gericht, „aber ich habe nie gesagt, dass ich die Kinder absteche. Ich hatte es nur mit ihm.“

Morddrohungen gegen die ganze Familie

Der Nachbar berichtete als Zeuge, dass es schon vorher zu Polizeieinsätzen wegen Lärmbelästigung gekommen war. Die 44-Jährige habe sich oft bis in die Nacht hinein mit ihrem Ex-Freund gezofft. „Als er weg war, richtete sich das dann gegen uns“, sagte er. Sie habe seine Familie bedroht, gesagt, die Kinder würden nicht mehr älter. Sie habe ihm vorgeworfen, er hätte sie beobachtet und mit einer Lampe in ihr Zimmer geleuchtet. Das sei Unsinn und gar nicht möglich gewesen. An besagtem Abend habe er mit einem Kumpel den Pool gereinigt und bei Dunkelheit die Pumpe angeschlossen. Deshalb habe er diesen Bereich ausgeleuchtet. Sie habe ihn heftig beleidigt, aber er sei ruhig geblieben und habe nicht geantwortet, „weil das nichts bringt“.

Seine Frau hatte zuvor ausführlich von Streitereien nebenan, lautem Geschimpfe auf unterstem Niveau und Türenknallen in der Nacht berichtet. Im August sei die Situation ihnen gegenüber eskaliert. Die Angeklagte habe sie in alkoholisiertem Zustand massiv beleidigt und Morddrohungen gegen die Familie („Ich steche euch alle ab“) geäußert. Auch die anderen Nachbarn hätten mitbekommen, dass sie öfter die Polizei rufen mussten. „Ich hätte mir mehr Schutz und Ruhe gewünscht“, sagte sie. Die Polizisten hätten ihnen dann zur Strafanzeige geraten.

Angeklagte mehrfach vorbestraft

Der schlimmste Vorfall habe sich am 26. August ereignet. Sie hätten mit der Familie ihrer Schwester im Garten grillen wollen. Da habe die Angeklagte den Rollladen hochgerissen und aus dem Fenster heraus massive Beleidigungen und Drohungen selbst gegen die Kinder ausgestoßen. Die psychische Belastung sei unzumutbar gewesen. Das bestätigte auch ihre Schwester, die sich „wegen des krassen Vorfalls Notizen machte“.

Zwei Polizisten, die im August im Einsatz waren, berichteten, dass die Angeklagte damals fast 2,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Sie hätten öfter Einsätze bei ihr und in der Wohnung ihres Freundes gehabt. „Wenn wir mit ihr zu tun hatten, war sie immer alkoholisiert.“ Die Angeklagte hat fünf Vorstrafen und ist seit 2019 wegen Sachbeschädigung, Missbrauch von Notrufen sowie dreimal Beleidigung verurteilt worden.

Bewährungsstrafe und Sozialstunden

Die Staatsanwaltschaft sah die Vorwürfe aus der Anklageschrift durch die Zeugenaussagen bestätigt. Die Kinder der Familie seien bedroht worden, für sie sei das eine große psychische Belastung. Für die drei Taten im August forderte die Staatsanwaltschaft jeweils drei Monate Freiheitsstrafe, die zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung zusammengefasst werden könnten. Zudem solle die Angeklagte 50 Sozialstunden ableisten und eine ambulante Suchttherapie machen.

Richter Matthias Heinzelmann verurteilte die 44-Jährige wegen Beleidigung in drei Fällen und zweifacher Bedrohung bei verminderter Schuldfähigkeit zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen geht das Gericht davon aus, dass die Worte wie dargelegt gefallen sind. Durch ihre Alkoholisierung habe die Angeklagte Erinnerungslücken gezeigt. Es sei von verminderter Schuldfähigkeit auszugehen, und sie sei seit den Vorfällen im August nicht mehr negativ aufgefallen. Der Richter beschloss, die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung auszusetzen und ihr einen Bewährungshelfer zur Seite zu stellen. Zudem muss die 44-Jährige 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und ein Jahr lang monatlich zur Drogenberatung.