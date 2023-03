Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sportliche Leiter des EHC Zweibrücken lobt Team und Trainer nach dem Einzug in die am Sonntag startende Regionalliga-Finalserie gegen Stuttgart in den höchsten Tönen. Und Thorsten Rehfeld hat auch große Freude an den Zuschauerzahlen in den Play-offs.

„Von uns allen ist am Sonntag eine Last abgefallen“, sagte „Hornets“-Spielleiter Thorsten Rehfeld nach dem Sieg im fünften Halbfinal-Match in der Eishockey-Regionalliga