Seit 5. September im unbefristeten Streik, will die Belegschaft des Kranherstellers Tadano am Samstagabend im Stadion Betzenberg gegen die angekündigte Schließung eines der beiden Zweibrücker Werke und die drohende Kündigung von Hunderten Mitarbeitern demonstrieren. Dies erklärte die Gewerkschaft IG Metall am Dienstag auf einer Sreikversammlung in der Zweibrücker Festhalle.

Eine Abordnung Streikender werde am 21. September vor Anpfiff des Zweitligaspiels 1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV gegen 20.30 Uhr auf dem Spielfeld gegen die Einschnitte bei Tadano protestieren. Im Fernsehen live auf Sport1 und Sky übertragen, werde eine große Gruppe von Mitarbeitern zusammen mit FCK-Fans auf den Rängen Transparente hochhalten und im Stadion den Tadano-Streikschlachtruf „Alle zusammen – Hoi, Hoi, Hoi!“ skandieren. Die Aktion sei mit den Verantwortlichen des Fußballclubs abgesprochen.

Für Mittwoch ist außerdem ein Autokorso durch die Stadt geplant.