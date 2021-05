Monatelang wurde an der Schließ geschuftet, um den Minigolfplatz auf Vordermann zu bringen. Ab 10 Uhr am Samstag können die kompakten Bälle wieder rollen. Doch schon vor der Eröffnung passierte etwas, das den neuen Betreiber „stinksauer“ macht, sagt Hans Prager vom Deutschen Roten Kreuz.

Hans Prager, der kommissarische Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Südwestpfalz, war am Donnerstagmorgen richtig angefressen. „Da machst Du was, engagierst Dich, dann gibt’s einige wenige, die das sofort zerstören“, so Prager. Unbekannte sind am Abend oder in der Nacht zuvor auf dem Minigolfplatz an der Schließ mit Gewalt ins Kassenhäuschen eingebrochen. „Die haben mit einer solchen Wucht die Tür aufgetreten, dass die Türbänder aus dem Rahmen gebrochen sind. Der Turnschuhabdruck ist noch auf der Tür zu sehen“, sagt Prager. Die Kasse oder technische Utensilien seien noch nicht in dem roten Häuschen gewesen, lediglich ein Kühlschrank mit Getränken im Wert von rund 100 Euro. „Das Ärgerliche ist der Schaden an der Tür“, ergänzt Prager, der den Gesamtschaden auf rund 400 Euro schätzt. Der Schreiner sei bereits mit der Reparatur der Tür beschäftigt.

Anlage bald videoüberwacht

Am Morgen sei den DRK-Mitarbeitern der Schaden aufgefallen, man habe die Polizei verständigt und Anzeige erstattet. Demnächst soll am Minigolfplatz eine Alarmanlage inklusive Videokameras installiert werden. „Das Alarmsystem haben wir bereits gekauft, das hat also nichts mit dem Vorfall zu tun. Seit wir den Kiosk im Bahnhof betreiben, sind wir vorsichtig geworden“, so der Rotkreuzler. Zur Erinnerung: Nachdem das DRK den Kiosk im Bahnhof eröffnet hatte, wurden wiederholt Gegenstände in der Bahnhofsvorhalle beschädigt. Durch installierte Kameras seien die Vorfälle weniger geworden. Eine für Vandalen abschreckende Wirkung erhofft sich Prager nun auch für den neu angelegten Minigolfplatz.

Minigolfplatz öffnet am 1. August

Am Eröffnungstermin des Minigolfplatzes wird ob des Zwischenfalls nicht gerüttelt. „Am Samstag um 10 Uhr ist Anschlag“, sagt der kommissarische Kreisverbandsgeschäftsführer. Das DRK hat die Anlage an der Schließ von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau gemietet. Acht Mitarbeiter werden dort anfangs im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten. Zuletzt hatte die Gewobau rund 60 000 Euro in die Anlage gesteckt – zuvor wurden die Kosten wegen der neuen Bahnen auf rund 167 000 Euro geschätzt. Dass man unterm Strich weniger zahlen musste, habe man auch dem neuen Betreiber, dem DRK, zu verdanken, dessen Mitarbeiter viel Zeit und Arbeitskraft investiert hätten, betonte Gewobau-Geschäftsführer Jörg Eschmann. Im kommenden Jahr übernimmt das DRK zudem den Betrieb des angrenzenden Bootsstegs. Dieser muss zuvor noch von der Stadt erneuert werden.

Öffnungszeiten

Montag geschlossen

Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag, 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 10 bis 21 Uhr.

Preise

Erwachsene, fünf Euro (ermäßigt vier Euro)

Kinder, 3,50 Euro