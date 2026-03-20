Wer soll die Zweibrücken anführen? Und wer für den Wahlkreis im Landtag sitzen? Am Sonntag heißt es Kreuzchen setzen. Rund 5800 Briefwähler haben das bereits erledigt.

Wer wird für die nächsten acht Jahre Zweibrückens Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin? Und wer vertritt in den nächsten fünf Jahren den Wahlkreis im Mainzer Landtag? Darüber können am Sonntag 26 100 Zweibrücker bei der OB-Wahl und 25 058 Zweibrücker bei der Landtagswahl abstimmen. So viele Wahlberechtigte gibt es jeweils laut Auskunft der Zweibrücker Stadtverwaltung. Die Differenz ergibt sich vor allem daraus, dass bei der Landtagswahl nur deutsche Staatsangehörige wählen dürfen, bei der OB-Wahl aber auch Zweibrücker, die aus anderen EU-Ländern stammen.

In den zusammen 21 Wahllokalen im Stadtgebiet und in den Vororten werden laut Stadtpressesprecher Jens John am Sonntag rund 300 Wahlhelfer im Einsatz sein. Gewählt werden kann von 8 bis 18 Uhr. Die Briefwahlen werden gebündelt im Hofenfels-Gymnasium in 13 Lokalen ausgezählt. Bis Donnerstag dieser Woche hatten für beide Wahlen, also OB- und Landtagswahl, je rund 5800 Wähler Briefwahlunterlagen abgegeben.

Briefkasten diesmal unter Beobachtung

Bei der Kommunalwahl 2024 wurde dem Zweibrücker Wahlamt die Überfüllung des Briefkastens für die Briefwahlabstimmung gemeldet. Laut John war der Briefkasten vor zwei Jahren wegen der Größe der Umschläge und deren Masse sowie wegen eines technischen Defekts im Inneren des Kastens „sehr voll“. Diesmal werde der Nachtbriefkasten der Verwaltung samstags zusätzlich geleert, und es werde regelmäßig geprüft, ob der Briefkasten technisch korrekt eingestellt ist. Briefwahlunterlagen müssen am Sonntag bis 18 Uhr im Rathaus oder bei den zuständigen Briefwahlvorständen im Hofenfels-Gymnasium sein.

Was können Wähler tun, die am Sonntag plötzlich krank werden oder aus anderen Gründen kurzfristig nicht in ihr Wahllokal kommen können? Laut John ist es so, dass im Fall einer kurzfristigen, unvorhersehbaren Verhinderung Wählern noch am Wahltag bis 15 Uhr die Briefwahl ausgestellt werden kann, nach einer erfolgreichen Prüfung durch das Wahlamt.

Hilfspersonen dürfen mit in die Kabine

Prinzipiell darf in die Wahlkabinen nur jeweils eine Person. Blinde und sehbehinderte Menschen dürfen allerdings eine Hilfsperson mitnehmen. Für die Landtagswahl haben sie zusätzlich die Möglichkeit, sich eine Stimmzettelschablone zu beschaffen. Solche Schablonen stellt laut John der Landesblindenverband her, und sie können nur über diesen bezogen werden. Mit ihnen können blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte Stimmzettel mit den Fingern lesen. Auch in anderer Weise eingeschränkte Wähler dürfen eine Hilfsperson mit in die Kabine nehmen, so dies erforderlich ist.

Was Kinder in der Wahlkabine angeht, dürfen diese mit rein, „so lange das Wahlgeheimnis nicht gefährdet ist“, sie also noch nicht lesen und damit die Wahl des Elternteils „verraten“ können. Babys und Kleinkinder dürfen somit ohne Bedenken mit in die Kabine genommen werden.

Zur Zweibrücker Oberbürgermeister-Wahl treten am Sonntag Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD), die Beigeordnete Christina Rauch (CDU), Christian Hofer (AfD) und der parteilose Atilla Eren an. Für den Landtag kandidieren der aktuelle Mandatsinhaber Christoph Gensch (CDU), Daniela Stauch (SPD), Dominik Fey (Grüne), Sebastian Schäfer (FDP), Sergej Weber (AfD), Nicolas Perrault (Linke) und Manuela Baker-Kriebel (Tierschutzpartei).