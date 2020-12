Ab Mittwoch schließen viele Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Pandemie. Am Vorabend des Lockdowns dürfen die Geschäfte in Homburg bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Da das Ordnungsamt der Stadt Homburg sowie einige Ladenbesitzer bereits am Montag von stark erhöhtem Andrang in der Innenstadt und in den Geschäften berichteten, habe sich Bürgermeister Michael Forster kurzfristig dazu entschlossen, den Ladenlokalen am Dienstag, 15. Dezember, die Möglichkeit einzuräumen, ihre Öffnungszeiten bis 23 Uhr zu verlängern. Der Andrang soll damit besser verteilt und das Infektionsrisiko verringert werden. „Wir haben die rechtliche Grundlage durch die Allgemeinverfügung geschaffen und hoffen auf eine Entzerrung durch das Öffnen auch in den Abendstunden“, teilte Forster mit. Allerdings sei die verlängerte Öffnungszeit freiwillig und die Stadt wisse nicht, wie viele Ladenbesitzer die Möglichkeit nutzen.