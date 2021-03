Unter dem gestrengen Blick des Reichskanzlers Otto von Bismarck starteten am Dienstagmorgen Mitarbeiter des Roten Kreuzes mit den Coronatests im neuen Testcontainer auf dem Herzogplatz. Im Minutentakt kamen Testwillige. Neben der Auto-Teststraße in der Kasernenstraße und der Teststation des ASB in Bubenhausen ist der mobile Testcontainer auf dem Herzogplatz die dritte Teststation, die in Zweibrücken im Freien betrieben wird. Anmelden kann man sich im Internet über die Seite www.drk-corona.de. Für die Station auf dem Herzogplatz kann man sich aber auch vor Ort anmelden. Man bekommt sein schriftliches Testergebnis rund 15 Minuten nach dem Nasenabstrich. Der Testcontainer auf dem Herzogplatz ist werktags zwischen 11 und 16 Uhr besetzt sowie samstags von 8 bis 13 Uhr. Die Teststelle dient vor allem dazu, dass Zweibrücker, die beim Einkauf oder beim Besuch der Außengastronomie einen negativen Coronatest vorweisen wollen, dies möglichst umstandslos tun können.