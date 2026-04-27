In seiner neuen Kolumne „Abseits“ beschäftigt sich Benjamin Haag mit Titelanwärtern und einem Comeback-Team.

SV Großsteinhausen: Aus der Jägerrolle zum Aufstieg?

Zwei Teams kämpfen um die Meisterschaft der B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West. So war lange der Blick auf die Klasse in dieser Saison. Doch so mir nichts, dir nichts grätscht auf der Zielgerade der SV Großsteinhausen als Spielverderber dazwischen. Der SC Stambach und die SG Knopp/ Wiesbach hatten die Großsteinhauser lange hinter sich halten können. Doch kurz vor dem Saisonende ist das SVG-Team nun vielleicht der lachende Dritte. „Wir für uns haben gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir waren in der Jägerrolle, hatten zwei Teams vorne dran. Es kann so viel passieren. Es hat bislang gut funktioniert, dass wir immer nur auf das nächste Spiel geschaut haben. Die Konstellation, dass wir nun auf dem ersten Platz stehen, ist aussichtsreich“, sagt Großsteinhausens Trainer Patrick Müller – nach dem 3:0-Erfolg am Donnerstag gegen Rimschweiler/VBZ II und dem 5:0-Sieg beim FC Höheischweiler am Sonntag, die 69 Punkte auf dem Konto bescherten.

Müller will daran nichts ändern, dass er immer nur eine Woche nach vorne blickt. „Ich bin jemand, der sehr vorsichtig ist, der Respekt vor jedem Gegner hat. Ich will keinen Gegner unterschätzen“, unterstreicht Müller auch mit Blick auf das SVG-Restprogramm, das aber durchaus Optimismus verbreiten könnte. Denn mit Höheinöd (am Donnerstag), Bottenbach und der Zweiten aus Battweiler sind drei Teams aus dem Tabellenmittelfeld und eines aus dem Keller der B-Klasse als Gegner zu finden. Einzig zum Saisonabschluss gibt es mit dem Heimspiel gegen den SV Hochstellerhof noch einen richtigen Kracher.

Vor diesem letzten Spiel hat der SVG-Trainer gehörig Respekt. „Die ersten fünf Mannschaften der Liga, die sind alle sehr gut für die Spielklasse. Dazu gehört der Hochstellerhof, und auch die Ixheimer haben eine der stärksten Offensiven in der Klasse. Da ist viel Qualität drin“, verdeutlicht Müller, dass kein Team unterschätzt werden kann. Auch kuriose Ergebnisse, wie die erlittene 0:1-Niederlage gegen den SV Battweiler II, nennt Müller diesbezüglich. „Wir hatten Glück, dass wir das Spiel gegen Battweiler im Nachgang für uns gewertet bekamen, weil sie vier Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt haben“, weiß der SVG-Trainer. „Die Gefahr ist, gegen die auch noch Punkte zu lassen, wir wollen alles, was an Gegnern kommt, ernst nehmen. Es gab genug Beispiele in der Liga, die zeigen, dass es schnell auch nach hinten losgehen kann“, bekräftigt Müller,

Der Aufstieg ist inzwischen durchaus Thema in Großsteinhausen. „Wir sind jetzt so lange vorne und wehren uns nicht dagegen“, meint Müller. Die Planungen für die kommende Runde laufen bereits. „Ja, unabhängig von A- oder B-Klasse. Wir haben unsere Philosophie, seit ich in Großsteinhausen bin. Wir fangen schon im Winter mit den Planungen an. Unseren Kader wollen wir verbessern, auch in Sachen Quantität. Ich zeige möglichen neuen Spielern in Gesprächen unseren Weg im Verein auf“, erklärt Müller, der die im Visier befindlichen Akteure unabhängig der Klassenzugehörigkeit verpflichten will.

SV Hornbach: Nach der Pause wieder voll auf dem Gaspedal

Der Zug hat keine Bremse? Der Mallorca-Song mit selbigem Titel passt auch gut zur Partie des SV Hornbach gegen den SV Obersimten. Eher im Bummelzugmodus fuhr die Mannschaft aus der Klosterstadt nach dem 1:0 nach einer Viertelstunde durch Nico Schulz weiter. Kurz nach der Halbzeit hieß es dann 1:4. Aufgeben, keine Punkte? Nein, da hielten die Hornbacher noch eine Pointe bereit.

Denn eine Niederlage sollte nach dem Sieg in der Vorwoche gegen den SV Hochstellerhof nicht folgen. Hornbachs Teams um Trainer Frederic Beck fand das Gaspedal nach der Pause wieder und trat es gehörig durch – ganz ohne Bremse. Nach der 48. Minute glichen die Hornbacher durch zwei Treffer von Nico Schulz und einem von Spielertrainer Beck aus. Sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit fiel dann sogar noch, erzielt erneut durch den Spielertrainer, der 5:4-Siegtreffer.

So bewies Hornbach, dass der vereinseigene Zug seit längerem so gar keine Bremse hat. Seit dem 0:18 Anfang März gegen den SV Ixheim gab es keine Niederlage mehr (sechs Siege und ein Remis) für den jetzigen Tabellenachten (39 Punkte). Ob der SVH-Zug in den restlichen vier Spielen noch mal abbremst? Es wird sich zeigen. Die Formkurve der Hornbacher zeigt klar nach oben.