Mit einem Fausthieb wurde am frühen Samstagmorgen ein Zweibrücker nahe der Hochschule zu Boden geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei war der Mitte-30-Jährige in der Texasstraße auf dem Nachhauseweg, als er eigenen Angaben zufolge von einem Mann, den er nicht kannte, mit einem Fausthieb zu Boden geschlagen wurde. Dann flüchtete der Täter in einem silbernen Mercedes, B-Klasse, mit Neunkircher Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden.