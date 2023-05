Für Spaziergänger und Wanderer in und um Mittelbach-Hengstbach gibt es ab sofort eine ganz besondere Möglichkeit, zu rasten und den Ausblick zu genießen. Fleißige Hände und Helfer haben zwei Liegebänke gebaut und aufgestellt.

„Eine Bank steht in Mittelbach am Ende der Lindenhofstraße mit herrlichem Blick ins Tal, die zweite an dem Schulweg von Hengstbach nach Mittelbach an der Breitensteinstraße in der Nähe der Grundschule und des Kindergartens mit herrlichem Blick ins Bickenalbtal“, erklärt Ortsvorsteher Kurt Dettweiler, wo die neuen Bänke zu finden sind. Beide Standorte seien „Traumplätze“.

Den Wunsch, Bänke aufzustellen, habe Gabi Beckmann im Ortsbeirat geäußert, erzählt Dettweiler, wie alles begann. Er selbst habe Zeichnungen erstellt und „den Bau begleitet“, etwa bei der Standortsuche mit den Grundstückseigentümern gesprochen. Brenn- und Schweißarbeiten „zu einem Freundschaftspreis“ habe die Firma Mittelbacher Werkzeugbau durchgeführt. „Die Hauptarbeiten haben die beiden Stadträte Herbert Beckmann und Aaron Holaus komplett im Herbst verrichtet. Sie haben die Auflagehölzer besorgt, gekürzt, lackiert und montiert“, so Dettweiler.

Ende April seien die Bänke von Otto Imhof, Aaron Holaus, Herbert Beckmann und Kurt Christ an ihren Standorten aufgestellt und mit dem zweiten Anstrich versehen worden. Danach hätten Otto Imhof und er „die Bänke mit Erdspießen ausgerichtet und verankert“. Rechtzeitig vor dem Hengstbacher Blütenfest seien die neuen Sitzgelegenheiten schließlich noch mit Rindenmulch umgeben worden.

„Insgesamt war das eine großartige Aktion zum Wohle unserer Gemeinde. Finanziert wurden die Bänke teilweise durch das Vorortbudget. Der Gesamtwert der Bänke liegt bei 4000 Euro“, sagt Dettweiler. Danken möchte er „den vielen ungenannten Spendern, die diese Aktion unterstützt haben“.