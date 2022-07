Gut drei Jahre leitet Maren Müller das Gestüt. Und glaubt, in dieser Zeit schon so viel gesehen zu haben, dass sie kaum mehr etwas erschüttern kann. Noch nicht mal, wenn unerwartet riesige Raubkatzen auf dem Gestüt Quartier beziehen.

„Ein Zirkus kommt mir nicht mehr aufs Gelände“, sagt sie und bedauert zugleich, dass sie da so künftig so restriktiv sein wird. Aber beim ersten und letzten Mal sei etwas vorgefallen, was sie auf keinen Fall wiedererleben möchte: Sie habe einem Zirkus erlaubt, ein paar Tage auf dem Gestütsparkplatz zu gastieren, in dem Vertrag aber ausdrücklich die Raubtierhaltung auf dem Gelände untersagt. Als sie am frühen Morgen dann nach der Ankunft der Schausteller mit ihrem Hund eine Runde gedreht habe, sei etwas sehr Merkwürdiges passiert: „Als wir an einigen der Wagen vorbeigelaufen sind, hat er plötzlich eine regelrechte Panikattacke bekommen. Er, den normalerweise nichts aus der Ruhe bringt. Er ist ein Berner Sennenhund, ein richtiger Riese, der sonst vor nichts und niemandem Angst hat“, erzählt Maren Müller. Die Wagen seien ja noch zu gewesen, so dass sie den Grund nicht gleich herausfand.

Tigerbaby im Wohnwagen

Bald offenbarte sich ihr die Ursache: Zwei riesige Tiger waren in den Wagen auf dem Gestüt. Und ein Tigerjunges – Maren Müller zeichnet mit den Händen die etwa schäferhundgroßen Umrisse des Riesenbabys nach – habe in einem der Wohnwagen bei den Zirkusleuten geschlafen. Und vor solchen gigantischen Raubtieren wird sich auch gestandener Sennenhund mal erschrecken dürfen. Einen solchen Vertragsbruch, bei dem sie, mal ganz abgesehen von den Tierschutzaspekten, am Ende ja auch eine Gefährdung anderer nicht hätte ausschließen können, wolle sie nicht mehr riskieren.

Umso glücklicher war sie, als jüngst ein Tunertreffen auf dem Parkplatz so reibungslos verlaufen sei und die Autobesitzer sich entgegen aller klischeebehafteter Vorurteile absolut vorbildlich verhalten hätten, auch wenn eine Polizeimeldung später nur das Negative an die Öffentlichkeit getragen habe: „Ich wette, wenn man sich an anderen Parkplätzen umgeschaut hätte, hätte man auch den ein oder anderen Wagen zum Beispiel mit abgelaufenem TÜV gefunden“, sagt sie augenzwinkernd.

Die Familie unterstützt sie

Nach solchen – und natürlich vielen anderen mal mehr, mal weniger spektakulären – Erlebnissen fühlt sie sich gewappnet für künftige Herausforderungen: Aktuell steht ja die Herrichtung der Ferienwohnung insbesondere die Ausstattung mit neuen Holzfenstern an, was aber auch den gesamten Hauptbau betreffe. Sie ist aber froh, dass die Innenrenovierung insbesondere die alten Holzdielenböden so gut geklappt hat. Für den Winter, wenn das Gestüt saisonal so gut wie leer ist, hat sie auch schon Aufgaben: Vielleicht veranstaltet der Reit- und Fahrverein ein Weihnachtsturnier samt einem kleinen Weihnachtsmarkt im Stall. Als nächstes steht jetzt am Wochenende aber erst mal das Springturnier für junge Reiter an.

„Es waren drei sehr arbeitsintensive Jahre. Das geht nur, wenn die ganze Familie zusammenhält“, sagt sie und weiß, dass sie sich auf die Unterstützung aller verlassen kann, wenn’s personell mal eng wird. Dass ihre 15-jährige Tochter Marit auch von der Pike auf das Reiten lernt, darauf ist sie auch stolz.