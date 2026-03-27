Mitten in Rieschweiler-Mühlbach baut ein Storchenpaar sein Nest. Experten sind optimistisch: Weitere Brutpaare könnten bald folgen.

Akten aus Speyer zeigen, wie eine Nazi-Gesellschaft jüdischen Besitz in Pirmasens veräußert und Gelder einbehalten hat. Ein Jurist hat sich durch das Material gewühlt.

Zwei Euro für einen Liter Benzin, Diesel ist noch teurer. Was die hohen Spritpreise für Tankstellenbetreiber bedeuten, erzählt die Zweibrückerin Christel Tschan im Interview.

Gute Nachrichten aus der Schuhstadt: In einer der ältesten Schuhfirmen Deutschlands geht das Licht doch nicht aus. Nach turbulenten Monaten ist Semler gerettet.

Viele Zweibrücker wohnen in schlecht gedämmten Häusern mit alten Heizungen. Sie können vom kommunalen Wärmeplan profitieren, den die Stadt nach und nach umsetzen möchte.

Ein 34-jähriger Häftling der JVA Zweibrücken hat Anfang 2025 einen mit Drogen getränkten Brief geschickt bekommen. Absender: unbekannt. Der Angeklagte wurde nun verurteilt.

Videoschnitt, Podcast, Lasercutter: Die Mediabrücke in Zweibrücken zieht in den ersten Monaten 500 Besucher an. Ein Angebot kommt allerdings gar nicht gut an.

In Pirmasens und Zweibrücken konnte die Polizei 2025 einen starken Rückgang der gemeldeten Verbrechen verzeichnen. Aber es gibt auch Anlass zur Sorge.

Wie weit sind die Instandsetzungsarbeiten an der Neuffer-Villa in Pirmasens fortgeschritten? Darum ging es bei einem Ortstermin. Im Fokus stand insbesondere der Balkon.

Der protestantische Kita-Verbund hat gegen einen Kita-Vertrag mit der Ortsgemeinde Bottenbach verstoßen. Jetzt muss sie deshalb Kosten übernehmen.

Die Deutsche Telekom hat in Lemberg den Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Offen ist, wie es mit den Plänen eines Konkurrenten weitergeht.

Erstmals in diesem Jahr wird wieder die Fahne gehisst: Es gibt ein offenes Ohr in Maria Rosenberg. Auch der Wallfahrtsort selbst könnte Thema der Gespräche sein.