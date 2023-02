Am Donnerstag haben Bauarbeiter Umleitungsschilder aufgestellt – auch an der Autobahn. Jetzt ist herausgekommen, dass die Vollsperrung am Ortseingang von Rimschweiler bis zu einem Vierteljahr dauern könnte.

Die Pirmasenser Straße in Saarbrücken ist gerade einmal 85 Meter lang. Lediglich acht Häuser stehen in der Sackgasse. Und doch birgt sie ein grausames Geheimnis. Der Beginn einer Serie über Straßen, die nach der Schuhstadt benannt sind.

Die japanische Trommler-Truppe Tao hat in Zweibrücken ein Feuerwerk aus Rhythmus und Leidenschaft abgebrannt.

An diesem Wochenende drohen Staus zwischen dem Neunkircher Kreuz und Neunkirchen. Die A8 wird von Freitag bis Montagmorgen zwischen Kohlhof und Wellesweiler voll gesperrt.

Die Zeiten der großen Flohmärkte auf dem früheren Helmitin-Gelände in Pirmasens sind vorbei. Organisator Andreas Seibert hat aber eine andere Fläche für seine Märkte. Am Samstag geht es los.

Das Parkraumkonzept für die Stadt wird den Pirmasensern ein neues Verkehrsschild bescheren: „Bewohner frei“. Das Konzept sorgt aber auch für Kritik.

Entlang der Autobahn bei Walshausen hat der Bau eines großen Solarparks mit 9990 Photovoltaik-Modulen begonnen.

Als kleines Mädchen musste Elfriede Bachmann den Untergang Zweibrückens in der verheerenden Bombennacht 1945 mit ansehen.

Das von der Verwaltung selbst erarbeitete Tempo-30-Konzept stößt im Verkehrsausschuss auf Kritik.

Den Zweibrücker Neubauten der Heinrich-Kimmle-Stiftung hinter der Villa Schwinn müssen ein Wohnhaus und eine Autowerkstatt weichen.

Zwei Stadttorsäulen in der Pirmasenser Fußgängerzone werden wegen der bald beginnenden Leitungsarbeiten der Stadtwerke im Bereich Hauptstraße abgebaut. Damit sollen Bauschäden an den denkmalgeschützten Säulen vermieden werden.

In Bechhofen fangen engagierte Mitbürger jetzt damit an, sich in Arbeitsgruppen Gedanken über die Zukunft ihres Dorfes zu machen.

Jetzt hängt es an den Prüfern von Deutsche Glasfaser, ob das Unternehmen in Pirmasens aktiv wird oder nicht. Die so genannte Nachfragebündelung ist am 28. Januar abgelaufen. Und das Unternehmen verhält sich momentan still.

Es bedurfte im Ortsgemeinderat Trulben vieler gut gemeinten Worte, um die Ratsmitglieder von der Notwendigkeit der Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern zu gewinnen.