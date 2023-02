Von Frank Bredel

Von Patrick Göbel

Eine Autofahrerin musste am Donnerstag gegen 20.30 Uhr von zehn Feuerwehrleuten aus ihrem Auto befreit werden. Zwischen der Einmündung zur Martin-Luther-Straße und zur Schumannstraße sei die Frau plötzlich von der Straße abgekommen; ihr Auto stieß gegen einen geparkten Ford. Der wurde in den Mercedes davor geschoben. Das Auto der Frau kippte auf die Fahrerseite um, sie wurde im Wagen eingeschlossen. Zehn Feuerwehrleute öffneten den Kofferraum, entfernten die Kopfstütze des Fahrersitzes und befreiten sie. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen laufen, Hinweise auf Alkohol oder Drogen im Blut der Frau gebe es keine. Am Auto entstand ein Totalschaden.