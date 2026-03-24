Die Kindermusical-Gala „Hakuna Matata“ ist demnächst in Pirmasens, Saarbrücken und Zweibrücken zu sehen.

Ein Streifzug durch die Welt des Musicals – und das in komprimierter Form: Die Gala „Hakuna Matata“ setzt auf Wiedererkennung. Die Produktion besteht aus Szenen und Liedern aus etablierten Programmen der Agentur „Why not Events“ – ein Konzept, das vor allem beim jungen Publikum aufgeht.Eine klassische Rahmenhandlung sucht man bewusst vergebens. Stattdessen reiht sich ein musikalischer Höhepunkt an den nächsten. Den roten Faden bildet das Prinzip vertrauter Figuren und Melodien. Bekannte Titel werden zur abwechslungsreichen Revue zusammengefügt.

Im Mittelpunkt steht die große Disney-Welt: So wird etwa die Geschichte des „König der Löwen“ in verdichteter Form erzählt – mit den zentralen Motiven von Freundschaft, Mut und dem Erwachsenwerden, getragen von bekannten Liedern, die sofort für Wiedererkennung sorgen. In den Szenen aus „Aladdin“ dominierten bei einer Aufführung in Frankenthal die Abenteuerlust und der Wunsch nach Freiheit. Bei der „Eiskönigin“ lag der Fokus auf der Botschaft von Zusammenhalt und Selbstakzeptanz – Themen, die auch die jüngsten Zuschauer unmittelbar erreichen.

Wiedererkennung ist Trumpf

Ergänzt wird das Programm durch populäre deutschsprachige Kinderstoffe. Beim Rap-Battle „Mädchen gegen Jungs“ aus dem dritten Teil der „Bibi-und-Tina“-Kinofilme macht das gesamte Publikum mit. Szenen aus „Tabaluga“ setzen auf emotionale Töne. Die Geschichte des kleinen Drachen verleiht der Revue auch ruhigere, nachdenklichere Momente.

Gerade diese Mischung aus Tempo und Gefühl machte in Frankenthal den Reiz des Abends aus. Die einzelnen Nummern waren kurz genug, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu halten, zugleich aber inhaltlich so klar gestaltet, dass die Geschichten auch ohne große Vorkenntnisse verständlich blieben. Dabei profitierte die Gala sichtbar von der Erfahrung der Agentur. Die einzelnen Szenen wirkten eingespielt, die Übergänge flüssig, die Darsteller sicher in ihren Rollen. Mit viel Energie und direkter Ansprache gelang es dem Ensemble, die Zuschauer immer wieder einzubeziehen. Es wurde mitgesungen, geklatscht und gelacht.

Farbenpracht und tolle Dekors

Auch optisch setzt „Hakuna Matata“ auf klare Akzente. Farbenfrohe Kostüme, prägnante Figurenzeichnung und gezielt eingesetztes Licht helfen, die unterschiedlichen Welten schnell erkennbar zu machen und sorgen für schnelle Szenenwechsel, ohne die jungen Zuschauer zu überfordern. Auf aufwendige Bühnenbilder und große Umbauten wird zugunsten eines zügigen Ablaufs verzichtet. Stattdessen sorgt eine Leinwand mit den jeweiligen Filmausschnitten für die passende Atmosphäre.

Einen besonders stimmungsvollen Moment setzte in Frankenthal die Zugabe: Mit einer Szene aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ verabschiedete sich das Ensemble vom Publikum – und sorgte noch einmal für begeisterten Applaus. Dass die Gala aus bereits erfolgreichen Einzelstücken zusammengesetzt war, tat der Wirkung keinen Abbruch – im Gegenteil: Gerade die Bündelung der bekanntesten Momente verlieh dem Abend eine besondere Dichte. „Hakuna Matata“ zeigt, wie sich vorhandenes Material kindgerecht und unterhaltsam zu einer stimmigen Show verbinden lässt.

Termine

Pirmasens: 29. April, 20 Uhr,

FesthalleSaarbrücken: 2. Mai, 16.30 Uhr,

CongresshalleZweibrücken: 16. Dezember, 16.30 Uhr.

FesthalleKarten für alle Orte: ticket-regional.de