Machen Sie sich auch regelmäßig Notizen? In ein Buch oder eine entsprechende App im Mobiltelefon? Unsere Kolumnistin hat häufig das Problem, dass sie sich nach einigen Tagen nicht mehr daran erinnert, warum diese Dinge aufschreibenswert waren.

„Woher weiß ich eigentlich, dass mein Partner mich nicht umbringen will? Rauchen Klavierlehrer? Bestellen Sie das neue Programm zum Sprachenlernen und erhalten Sie 20 Prozent Rabatt mit dem Rabattcode Totschlag20.“ Das sind Notizen, die ich mir in meinem Notizprogramm auf dem Smartphone gemacht habe. Manchmal fällt mir tagsüber etwas auf, dann habe ich einige interessante Gedanken dazu, notiere mir ein paar Stichpunkte oder Satzfetzen – und ein paar Tage später weiß ich nicht mehr, warum ich mir das aufgeschrieben habe und welche interessanten Gedanken ich dazu hatte.

Bei den anfangs zitierten Fragmenten weiß ich nur noch, dass ich es irgendwie schräg fand, dass bei einem True-Crime-Podcast mit dem Titel „Von Mord und Totschlag“ die Frau, die den Podcast macht – sie heißt Steffi –, alle möglichen Produkte oder Programme bewirbt mit eben jenem Rabattcode Totschlag20. 20 bedeutet, dass man bei einer Online-Bestellung auf das beworbene Produkt mit diesem Code 20 Prozent Preisnachlass erhält. Totschlag20. Finde nur ich das irgendwie despektierlich?

Wenn kluge Gedanken zerrinnen

Wie ich auf die Frage gekommen bin, ob Klavierlehrer rauchen – vergessen. Was auch immer mir da durch den Kopf ging … Natürlich rauchen Klavierlehrer. Nicht alle natürlich. Aber einige werden schon rauchen. Warum auch nicht? Ein Klavierlehrer muss kein Blasinstrument spielen, für das er viel Puste braucht. Aber wahrscheinlich gibt es auch Saxophonisten oder Trompeterinnen, die rauchen. Da war er, ein kluger Gedanke, aber nun ist er zerronnen.

Woher weiß ich eigentlich, dass mein Partner mich nicht umbringen will? Keine Ahnung. Vielleicht hatte der Gedanke mit einem der vielen True-Crime-Podcasts zu tun, die ich höre. Da recherchieren und erzählen Leute wahre Kriminalfälle. Und in den wahren Kriminalfällen kommt es natürlich häufiger vor, dass Mann oder Frau dem Partner oder der Partnerin nach dem Leben trachtet. Vielleicht bewirbt oben genannte Steffi irgendwann ein Küchenmesser der Firma Solingen mit dem Rabattcode Totschlag20 und dann trachtet jemand mit so einem Messer dem Partner nach dem Leben. Das wäre doch eine originelle Geschichte, aus der erneut eine Podcastfolge entstehen könnte.

Das Grübeln findet kein Ende

Ich höre: „Verbrechen von nebenan“ von Philipp Fleiter, „Mordlust“ von Paulina Krasa und Laura Wohlers, „Verbrechen der Vergangenheit“ von GeoEpoche, „Von Mord und Totschlag“ von Steffi und ein paar mehr. Wenn man das alles hört, liegt der Gedanke daran nicht so fern, dass man sich nie sicher sein kann, ob einen jemand aus dem Weg räumen will. Aber ob ich das gemeint habe? Keine Ahnung.

Ich habe mir auch notiert: „Wenn das Brot aus dem Toaster hüpft, steht geschnittenes Obst auf dem Tisch, das graue getöpferte Geschirr verströmt akademisch-bourgeoise Solidität. Dazu gibt es Rührei, der Schnittlauch aus dem Tontopf verfeinert das Ei.“ Das hab ich mir aufgeschrieben am 18. März. Aber warum? Ich grüble und grüble. Es will mir nicht mehr einfallen. Vielleicht hatte ich einen Fernseh-Werbespot über Butter oder Marmelade gesehen, und vielleicht hat mich diese bürgerliche Familienidylle genervt?

Der Kommissar und seine Fehde mit Gott

„Ich hab vor kurzem in einen Film reingezappt. Von Hakan Nesser. Also eine Verfilmung von einem Buch von Hakan Nesser. Krimis schreibt er. Der Film war also ein Krimi. Ich hab nicht lange zugeschaut, es war schon spät. Was ich mir gemerkt habe: der Kommissar pflegt eine kleine Fehde mit Gott. Um die Frage, ob es Gott gibt. Er führt eine Strichliste. Er definiert Dinge, die passieren sollen, die positiv belegt sind. Wenn sie eintreten, bekommt Gott einen Strich. Wenn sie nicht eintreten, bekommt der Kommissar einen Strich. Über mehrere Jahre will er diese Liste führen, um am Ende zu wissen, ob es Gott wirklich gibt. Ein Agnostiker in der Feldphase seiner persönlichen Forschung.“ Das wiederum habe ich mir nachts aufgeschrieben, weil ich wahrscheinlich eine Kolumne darüber schreiben wollte. Aber nach den ersten Sätzen sind mir die Ideen dazu ausgegangen. Auch Texte können Rohrkrepierer sein. Obwohl das mit den Strichen doch echt Raum lässt für kreative Gedanken.

Und wenn Sie sich jetzt ärgern über das Fremdwort „Agnostiker“, kann ich eine weitere Notiz ins Feld führen vom Mai 2019. Da hatte ich mir notiert, Fremdwörter seien „terminologisches Schaumgebäck“. Das hab ich bestimmt im Radio gehört und es hat mir gut gefallen.