In der Homburger Vorstadt, in der Unteren und Oberen Allee, stehen ab Mitte Oktober großangelegte Kanalbauarbeiten an. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsführung haben. Es gibt weiträumige Umleitungen. Laut Stadtverwaltung wird das Kanalvorhaben in acht Bauabschnitte gegliedert. Zum Auftakt wird die Untere Allee an der Einmündung Zweibrücker Straße (gegenüber Eden-Kino) gesperrt. Bis zum Jahreswechsel arbeiten die Bautrupps dort bis zur Einmündung Schützenstraße. Dann folgen die weiteren Bauabschnitte in Richtung Saarpfalz-Gymnasium/ Waldstadion bis zur Robert-Koch-Straße. Die Fertigstellung in der Unteren Allee ist zum 31. März 2022 geplant. Anschließend soll dann die parallel verlaufende Obere Allee aufgerissen werden.