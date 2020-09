Fetlock Jones gehört zu den besten Akustikcombos unserer Region. Nicht nur, weil Bernd Ringle und Daniel Keller am Freitagabend an der Konzerthalle am Flughafen kräftig und gut Gitarre spielten. Auch weil das Trio mit Thorsten Burkhardt an der Bananenkiste beim Gesang wunderschöne Harmony Vocals bietet, die man so nicht so oft zu hören bekommt. Im Programm hat Fetlock Jones Hits wie „Fairytale Gone Bad“ von Sunrise Avenue, Lieder von Ed Sheeran oder „Wonderwall“ von Oasis. Das Programm wandert zwischen Lagerfeueratmosphäre und unplugged für das Stadion. Der Namensgeber der Band, Fetlock Jones, ist eine Figur aus einer Kurzgeschichte von Mark Twain.