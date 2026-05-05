Nachdem er in Zweibrücken von einem Hund gebissen wurde, wurde ein dreijähriger Junge mit Bauchverletzungen in einer Klinik behandelt. Jetzt ist er wieder zuhause.

Nachdem er in Zweibrücken von einem Hund gebissen wurde, wurde ein dreijähriger Junge mit Bauchverletzungen in einer Klinik behandelt. Jetzt ist er wieder zuhause. Am Montag hat die Polizei mitgeteilt, dass der Vorfall sich am Donnerstag, dem Tag vorm Maifeiertag, zwischen 14.30 und 15 Uhr auf dem Fußweg entlang des Hornbachs in Höhe der Wiesenstraße ereignet hatte. Der Junge war dort mit seiner Großmutter spazieren, als er von dem schwarz-weißen Hund attackiert wurde und durch die Bisse eine vier Zentimeter lange Wunde im Unterbauch erlitt. Der Hund sei nicht angeleint gewesen. Der Hundehalter sei etwa 55 Jahre alt, seine langen weißen Haare habe er zum Pferdeschwanz zusammengebunden getragen. Nach den Bissen sei der Mann mit seinem Hund weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gegangen. Die Großmutter brachte das Kind ins Krankenhaus.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ berichtete die Polizei später, dass es dem Kind inzwischen wieder gut gehe. Der Junge habe eine oberflächliche Verletzung davongetragen; diese wurde gereinigt und gepflastert. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus sei nicht erforderlich gewesen.

Die Polizei ermittelt nun und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Hundehalter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.