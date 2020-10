Es ist einer der letzten Spätsommertage, den ich im Außenbereich meines Lieblingscafés bei einem Espresso coretto Grappa genieße. Doch bei der Lektüre der Zeitung bahnt sich Ungemach an. Zwei junge Frauen mit Kinderwagen – samt brüllendem Inhalt – nähern sich. Die Womanpower der Erzeugerinnen endet am Nebentisch. Zwei Eisbällchen in Form einer bekannten italienischen Lügenfigur beenden die notenfreien Arien aus den Kinderwagen. Dann wird’s gruselig: „Hast du schon gehört, was mein Ex-, das Ar(...), auf Facebook gepostet hat?“, sagt die eine. „Keine Ahnung“. Antwort: „Ich wäre eine alte Schl(...)!“. „Meine Fresse. Ja, und jetzt?“ Auf den Eintrag hin sei sie sofort zu den Bul(...) „und wollte Anzeige machen“. „Ich sollte dann ein Formular und irgendeinen – keine Ahnung – Antrag stellen. Oder zu einem Gericht, wo ein Schiedsrichter(?) entscheidet“. „Was hast Du gemacht?“, will die andere wissen. „Nichts, ich bin dann nach Hause und habe seine Handynummer blockiert“. „Das hätte ich auch gemacht“. Ende der Unterhaltung. Auf dem Heimweg versuchte ich das unfreiwillig Gehörte einzuordnen. Ohne Erfolg. Vielleicht ist ja doch was dran: „Meine Fresse, keine Ahnung“.