Zweibrücken Von einer modernen Revue und früheren Etablissements in Zweibrücken
Ich saa’s jo immer: Wer mennt, in Zweebricke is nix los, mit demm is selbert nix los. Ei vor enner Woch, do war in de Feschdhall grad de Deiwel los. Burlesque-Show hat sich die Veanstaldung genennt. Des geht so: Die Männer uff de Biehn mache Musik, behalle abber die Klamodde an, die Weibsleit hupse dezu rum un ziehn sich aus.
Wie de merschde Schweinekram kommt des aus Paris. Ich hab mer gedenkt, in unsrer Stadt werd’s schunn e bissje lahmer un zahmer zugehe wie am Montmartre. Do hab ich mich geschnerrt. Obwohl der Striptease jo eischentlich fer uns Mannsleit erfunn worr is, ware’s die Fraue, die gekrisch hann wie am Spieß un völlisch aus’m Haisje ware. Uns Männer hat vor allem die Band gefall, un es hat uns e bissje gestört, dass die Dämcher andauernd dezwische rumgehupst sinn. Awwer alles in allem war’s e Bombestimmung un e Owend voll mit guder Laune.
In jedem zweiten Haus eine Bar
Des Frivole un Naggische hat’s in de Provinz net so leicht, do macht mer gern uff Moral un Sidde, gell. Abber mer braucht halt ah ab un zu e Ventil, wo mer die Sau raus losse kann. In de Johre nohm Kriesch war unser Stadt lang net so brav wie heit. Do war in de Ixemer Stroß in jedem zwedde Haus e Bar un ab un zu e Etablissemang. Die Bars ware vor allem fer die Amis, die dort mit de Dollars um sich geschmiss un die Ladies ausgehall hann. In de Etablissemangs hat’s zusätzlich die Separees gebb – mehr will ich net verode.
Drunne in de Hauptstroß iwwer’m Kino „Schlosstheater“ war die Schlossbar, so e Art birscherliche Depandence von de Ixemer Reeperbahn. De Schaukaschde am Ingang war fer uns Halbstarke indressant: Der hat des Frollein gezeit, des schbäd owens drowwe in de Bar die Hülle hat falle losse. Uff dem Foddo hat se unnerum noch e bissje was angehat un war owwerum ganz ohne. Des hat mer domols abber wejem Juchendschutz net zeije derfe, un desweje war e Babierstreife driwwer geklebt. Abber so, dass der Streife e bissje abgestann hat. Wann mir uns uff die Zeehe gestellt hann, hammer vun obbe dehinner schbitzele kenne un gemennt, mir dääde ebbes siehe.
Ein Besuch im Etablissement
Kaum war ich eenezwansisch un domit volljährisch, hab ich mich mit de Freinde es erschde mol gedraut. Mir hann an emm Disch nah bei de Biehn gehockt, an unserm Herregedeck genuckelt, des war e Cognac un e Bierche, un ware arisch uffgereecht. Dann de Ufftritt vun de Mona aus Amsterdam, so hat se sich genennt. Sie hat sich fer uns Bube bis uff die Haut ausgezoo un uns dann mit ihrer Reitgert noch e extra Vorstellung gebb, dass mir beinächschd vom Stuhl gefall wäre. Fer e zweddes Herregedeck hat unser Daschegeld leider net gereicht.