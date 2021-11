Ein Schaden von 35.000 Euro entstand bei einem Unfall kurz vor Kleinsteinhausen am Samstagnachmittag. Laut Polizei war ein Anfang-80-Jähriger in der Rechtskurve aus Richtung Walshausen von der tief stehenden Sonne geblendet worden. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto eines Anfang-30-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der jüngere Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.