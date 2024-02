Zweibrücker Berufstätige sind mobil. Mehr als die Hälfte von ihnen arbeiten nicht, wo sie wohnen. Fast jeder zweite Berufspendler arbeitet im Saarland. Ein Blick auf die Zahlen des Statistischen Landesamtes.

Jeder kennt sie: altkluge Sprüche und gut gemeinte Ratschläge von Eltern und Großeltern, die unserer Kindheits- und Jugendtage geprägt haben. Manch einer erwischt sich heute dabei, wie er sie selbst aufsagt. Wir haben Passanten in Pirmasens gefragt, welche Sprüche ihnen auf ewig im Gedächtnis bleiben.

Seit Corona gab es in Zweibrücken keinen Irish Pub mehr. Das wird sich am 1. März ändern, wenn die Familie Krauch das „Lucky Pint“ in der Parkvilla wieder eröffnet. Der Name bleibt, die Pächter sind neu.

Christof Reichert, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Südwestpfalz aus Hauenstein, ist von der Mitgliederversammlung der Partei erneut zum Spitzenkandidaten für die Kreistagswahl gewählt worden. Hier finden Sie die Liste der Kandidaten.

Vorigen Freitag wäre der Schriftsteller Erich Kästner 125 Jahre alt geworden. Bis heute ist er durch seine Kinder- und Jugendromane bekannt. Wir haben uns in Zweibrücken nach Begegnungen mit Kästners Werk und Lesevorlieben der Jugend umgehört.

Im Sommer kehrt das Großbundenbacher Walnussfest zurück;

in behutsam erneuerter Form und mit verjüngten Kräften. Inzwischen gibt es sogar Visionen, wie die regionale Landwirtschaft von diesem Fest profitieren könnte.

Die Bauarbeiten in der Bechhofer Ortsdurchfahrt sollen in wenigen Tagen abgeschlossen werden. Bis dahin gibt es noch einmal eine Vollsperrung und Änderungen beim Busverkehr.

Der Spielplatz neben dem Reifenberger Kindergarten wird eingezäunt und zum Kita-Gelände hinzugefügt. Jetzt denkt Bürgermeister Pirmin Zimmer darüber nach, dafür im Dorf einen ganz neuen Spielplatz bauen zu lassen.