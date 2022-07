Auf dem Rechentalerhof macht ein junges Talent Reiturlaub bei der erfolgreichen Springreiterin. Und könnte sich vorstellen, ganz in die Pfalz zu kommen.

„Es ist sehr familiär, eine gute Gemeinschaft. Das findet man sonst nicht so“, freut sich Neele Broschat, dass sie auf dem Rechentalerhof bei Springreiterin Anne Oberle die Gelegenheit hat, ihre reiterischen Fähigkeiten auszubauen. Eine gute Woche lang hat die 15-Jährige, die in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Balve lebt, die Möglichkeit, auf den Hannoveranern des Hofes zu trainieren. Nach ihrer Mittleren Reife möchte Neele noch das Abitur draufsatteln. Ihr Berufswunsch? „Das weiß ich noch nicht.“ Aber sie könnte sich durchaus vorstellen, irgendwann in Mittelbach zu arbeiten: „Es wäre absolut eine Überlegung wert, hierherzukommen.“

„Sie hat Potenzial“, findet auch ihre Mentorin. Anne Oberle, die selbst überaus erfolgreich war in ihrem Sport, merkt man an, wie viel Freude ihr die Förderung junger Menschen macht: Viel Raum nehmen im familiären Alltag die sportlichen Ambitionen ihrer Kinder ein: Tochter Marika, 16 Jahre alt, tritt in Mamas reitsportlichen Stiefelstapfen und Sohn Tamme macht sich gerade beim Eishockey, beim Inlinehockey (da ist er mit seinem Erstliga-Team amtierender deutscher Meister), sowie beim Skifahren und Snowboardfahren national und international einen Namen, wird derzeit innerhalb des Gehörlosen-Sports mit dem dem Ziel gefördert, an den nächsten Paralympics teilzunehmen. Auch der 5-jährige Arne, so berichtet Anne Oberle, sei ständig in Bewegung, möchte am liebsten Handball oder Fußball spielen.

Große Freude bereitet es Oberle, dass der erst zu Beginn des Jahres gegründete Verein RSG Rechentalerhof schon etwa 30 Mitglieder aus der ganzen Region habe. So können sie auch schon die ersten Veranstaltungen planen: „Wohl in den Herbstferien“ sollen die ersten Reitabzeichen gemacht werden und einen Tag der offenen Tür haben sie schon im September vor.