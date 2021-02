Am Montag, 1. März, nimmt der Nahverkehr in Homburg den Probebetrieb für zwei neue Anruf-Linientaxirouten auf. Bis zum 31. Mai wird auf zwei Strecken ab Beeden und Erbach getestet, wie rege das Angebot von der Bevölkerung angenommen wird. Taxis bringen den Fahrgast auf Anruf entlang eines festen Linienweges in die Stadt zur Zielhaltestelle.

Dafür ist ein Fahrpreis zu bezahlen, der günstiger als der für Taxis sonst übliche Tarif ist. Ab Montag, 1. März, wird die neue Anruftaxi-Linie 518 getestet, deren Startpunkt sich auf Beeder Gebiet in der Straße Am Zweibrücker Wasserwerk zwischen Schwarzenbach und dem Gymnasium Johanneum befindet. Von dort aus verkehrt die Taxilinie über die Homburger Talstraße bis zum Hauptbahnhof. Die zweite neue Anruftaxi-Probelinie führt im Stadtteil Erbach von den beiden Bushaltestellen Grünewald- und Bernwardstraße über den Homburger Hauptbahnhof zur Talstraße und zurück. Die Fahrpreise richten sich nach den Bus-Tarifen; pro Fahrt kommen 50 Cent Servicezuschlag hinzu. Einzelfahrten kosten 2,40 Euro, Tageskarten für das Stadtgebiet Homburg 3,80 Euro, jeweils plus Servicezuschlag. Weitere Informationen erteilt das Homburger Stadtbusbüro Homburg, Talstraße 57 a, jeweils montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 06841/101-801.