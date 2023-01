Ein Hauch der Chippendales weht über die Bühne, wenn die 12 Tenors in der Zugabe ein bisschen nackten Oberkörper zeigen. Ab März ist die sangesfreudige Herrenrunde zu Gast in der Region, zum Beispiel in Pirmasens, Illingen, Kusel und St. Wendel.

„Wer kennt uns noch nicht?“ Auf die Frage Alexander Herzogs heben sich beim ersten Konzert in der Region, in Worms, nur wenige Hände. Die meisten Gäste sind bereits eingefleischte Fans des Ensembles, das seit rund zwölf Jahren in Europa und Asien auftritt und sich international als eine der erfolgreichsten Tenor-Formationen etabliert hat.

Herzog als gemütlicher Bayer zählt neben dem Pfälzer Eigengewächs Martin Holtgreve im Team zur deutschen Minderheit – die Equipe ist bunt zusammengewürfelt und kommt außerdem aus Großbritannien, Irland, Kolumbien, Italien und Polen.

Ohrwürmer neu verpackt

Wer die Biografien aufmerksam studiert, erfährt bei der Mehrzahl der Künstler von Engagements auf Kreuzfahrtschiffen. Was kein Makel ist: Immer mehr Reedereien setzen im Programm auf namhafte Musikstars. Die vom Londoner Show-Veranstalter Midas Entertainment verpflichteten Solosänger haben noch mehr Qualifikationen: Allesamt studierten sie Gesang oder Schauspiel oder Musical, tummelten sich in Kino- und Fernsehproduktionen oder auf Theater- und Musicalbühnen und fanden schließlich bei Midas ihren gemeinsamen Nenner: als Boygroup Hits aus Rock, Pop und Klassik aufzuführen.

Der Reiz der Show unter dem Titel „Power of 12“ liegt auf dem bewährten Konzept, bekannte Ohrwürmer neu zu verpacken. Und passt damit in die Kragenweite eines André Rieu, der ebenfalls Werke der Klassik populär arrangiert, alles mit Beleuchtungseffekten aufgepeppt. Manche Kritiker monieren die allzu gefällige Präsentation. Aber immerhin erreichen sowohl Rieu als auch die zwölf Tenöre ein breites Publikum, fernab von Klassikkonzerten und Opern.

Was der musikalische Leiter Steven Giles, der ebenfalls mitsingt, präsentiert, ist eine gut aufeinander abgestimmte Folge von 21 Arrangements aus Welthits, wobei Opernarien nur wenig Zeit geschenkt wird – etwa mit dem „Torero“ aus Bizets Carmen oder „Nessun Dorma“ aus Puccinis Turandot. Das breite Spektrum an Klangfarben der Tenöre setzt Giles geschickt ein. Häufig startet ein Titel mit einem Solo, begleitet vom Chor, der die Instrumentalbegleitung imitiert. Zusätzlich unterstützt werden die Sänger von Keyboard und Schlagzeug, weitere Instrumente werden elektronisch eingespielt.

Schunkeln und Schmunzeln

Exzellent funktionieren die Choreografien, mal agieren die Künstler im Alter zwischen 20 und 40 Jahren völlig eingefroren wie Statuen, dann wieder als dynamische Gruppe, die sich die Soli übergibt wie routinierte Staffelläufer. Schillernd eingerahmt wird die rasante Show durch ein raffiniertes Lichtdesign, das die Akteure mit farbigen Strahlenbündeln ins rechte Licht setzt. Im Hintergrund laufen auf zwei Bannern rotierende optische Spielereien – wechselnde abstrakte Muster erzeugen eine Art elektronisch erzeugtes Bühnenbild.

Bereits zur ersten Nummer – Michael Jacksons „We Are the World“ – wird in Worms mitgeklatscht. Das „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens summt das Publikum schon mit. Bei „Music“ von John Miles passiert das, was üblicherweise am Ende einer guten Inszenierung geschieht: Zuschauer applaudieren im Stehen. Zu „Nessun Dorma“ erheben sich rund 50 Besucher. Und kurz vor der Pause reißt es einige hundert Gäste von den Sitzen – bei Roy Orbisons „Pretty Woman“.

Ein Höhepunkt nach der Pause ist der Shanty „Wellerman Song“: Das Seemannslied, das vom Kampf gegen einen Wal erzählt, wird vom Ensemble nachgespielt wie ein Krimi. Kollektives Schunkeln setzt in den Zuschauerreihen dann ein, als die Tenöre Potpourris aus Schlagerhits von Reinhard Mey, Klaus Lage und Heinz Rudolf Kunze anstimmen. Beim Rock-Medley kommt dezente Tanz-Stimmung auf. Ihr verführerisches Augenzwinkern mit laszivem Hüftschwung setzen die Sänger häufig ein. Doch in der Zugabe geben sie noch eins drauf und öffnen die oberen Knöpfe ihrer Hemden – zum jamaikanischen Reggae-Pop „Sweat“ ist dies krönender Abschluss.

Termine

„The 12 Tenors“ treten auf am Sonntag, 5. März, um 20 Uhr im Kulturforum Illipse in Illingen, am Donnerstag, 9. März, 20 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel, am Dienstag, 28. März, ab 20 Uhr in der Pirmasenser Festhalle und am Freitag, 14. April, ebenfalls um 20 Uhr im Saalbau in St. Wendel. Karten und Infos gibt es unter www.12-tenors.com.