Von Patrick Göbel

Zwischen dem 7. und 9. Februar kann es passieren, dass man mehr Bundeswehrflugzeuge am Saarbrücker Flughafen abheben und landen sieht. Dann muss man sich nicht wundern, denn in dieser Zeit führt die Bundeswehr Fallschirmsprungübungen durch – zwar im nordrhein-westfälischen Düren, aber einige Flugzeuge starten und landen vom Flughafen in Saarbrücken. Das teilte die Saarbrücker Pressesprecherin Cornell Paul mit. Am Manöver sind rund 250 Soldaten beteiligt, außerdem zehn Radfahrzeuge, ein Kettenfahrzeug und zwei Flugzeuge.