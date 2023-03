Die Stadt sollte die Fördermittel für den Klimaschutz so einsetzen, dass möglichst viele etwas davon haben.

Anderthalb Millionen Euro sind viel Geld und doch zu wenig. Besser als nichts, aber längst nicht genug, um alleine die acht Klimaschutz-Ideen umzusetzen, die bisher gesammelt wurden. Die Stadt wird eine Auswahl treffen müssen. Damit das Geld nicht ungenutzt liegen bleibt, müssen es Maßnahmen sein, die in den drei Jahren umzusetzen sind – und das zunächst ohne die Hilfe der Klimaschutzmanagerin, die Zweibrücken nach nicht mal drei Monaten schon wieder verlässt.

Trotzdem sollte sich die Stadt ein wenig anstrengen und nicht den allerleichtesten Weg gehen, sondern schauen, wovon die Zweibrücker am meisten haben. Ein Car-Sharing-Angebot etwa würde jedem zur Verfügung stehen, der aufs Auto oder den Zweitwagen verzichten möchte. So etwas fehlt in der Südwestpfalz und der Saarpfalz. Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist hier gerade Vorreiter. Es ist schwerer umzusetzen als private PV-Anlagen auf den Balkonen, aber es nutzt der Allgemeinheit. Die Festhalle neu zu beleuchten ist einfacher, aber von Verbesserungen für den Radverkehr hätten sogar die eingefleischten Autofahrer etwas. Auch wenn die immer auf die Radfahrer schimpfen: Jeder, der aufs Rad umsteigt und dafür sein Auto stehen lässt, bedeutet ein Auto weniger an der Ampel und einen freien Parkplatz mehr.