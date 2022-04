Die Stadt unten, der Hochschulcampus oben auf dem Kreuzberg: zwei Parallelwelten mit wenigen Berührungspunkten. Dass soll sich ändern, findet der AStA. Und will mit einem Laufevent etwas bewegen.

„Es gibt kaum eine Verbindung zwischen der Stadt und dem Campus“, bringt Karolis Dailidonis auf den Punkt, was den Allgemeinen Studentenausschuss (AStA) der Hochschule Kaiserslautern am Standort Zweibrücken zu einer ganz besonderen Aktion motiviert hat: zu einem Laufevent von der Stadt hinauf zum Campus unter dem verbindenden Namen Stadtcampuslauf für Studenten, Stadtbewohner und alle die sonst Freude am Joggen haben.

Wenn die Hochschule am 21. Mai oben auf dem Kreuzberg zum Offenen Campus mit einem vielfältigen Rahmenprogramm einlädt, fällt unten in der Stadt um 11 Uhr der Startschuss für Laufbegeisterte. Schon im vergangenen Jahr, so der damalige AStA-Vorsitzende Dailidonis, hatte man das vor. Coronabedingt sei man dann aber erst einmal wieder davon abgekommen. Doch dieses Jahr, in dem das Motto des Offenen Campus optimistisch „Läuft statt Lost“ lautet, sei man sich im Gespräch mit der Stadt einig gewesen, dass die verbindende Idee unbedingt umgesetzt werden soll.

AStA sucht noch Sponsoren

Die fünf Kilometer lange Strecke führt – gewissermaßen zum leichten Einlaufen – erst ein wenig durch die Stadt, beginnend am Herzogplatz vorbei unter anderem am Schloss und Rosengarten, bevor es dann die Landstuhler Straße hinauf auf den Kreuzberg geht. Die Stadt habe bereits zugesichert, den Lauf organisatorisch zu unterstützen. Geplant ist auch, dass die Läufer als Belohnung im Ziel eine Teilnahmeplakette erhalten. Auf jeden Fall soll es eine Zeitnahme geben, so dass auch ein bisschen motivierender Wettkampfcharakter entsteht. Um entsprechende Preise ausloben zu können, sucht der AStA noch Sponsoren.

„Hundert Läufer, so hoffen wir, bekommen wir zusammen. Noch mehr wären natürlich toll“, so Dailidonis, der sich durchaus vorstellen kann, dass sich der Lauf bei entsprechendem Zuspruch etabliert und auch künftig zu einem festen Ereignis im städtischen Terminkalender wird.

Info

Alle Informationen zu dem Lauf veröffentlicht der AStA auf der Website https://stadtcampuslauf.de, auf der rechtzeitig auch eine Anmeldemöglichkeit freigeschaltet wird.