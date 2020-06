Die Reise- und Tourismusbranche leidet ganz besonders unter der Corona-Pandemie. Aber gänzlich verloren ist der Sommerurlaub dieses Jahr nicht. DIE RHEINPFALZ hat sich in der Innenstadt umgehört, ob und wo die Zweibrücker im Corona-Jahr Urlaub machen.

Die Reisebüros kämpfen seit Anfang des Jahres mit der Stornierungswelle. Reisen wurden abgesagt oder gar nicht erst angeboten. Aber Reisen im Inland sind wieder möglich und seit Mitte Juni auch wieder in einige europäische Urlaubsländer. Doris Schlachter fährt Ende Juli ins Allgäu. „Wir haben die Reise im Dezember gebucht und seitdem nicht abgesagt“, erzählt sie der RHEINPFALZ. Wäre die Reise ins Ausland gegangen, hätte sie sie abgesagt. „Das kommt für mich derzeit nicht in Frage“, so Schlachter. Innerhalb der deutschen Grenzen fühlt sie sich aber sicher vor dem Virus, zudem seien die Auflagen vielerorts die gleichen. Ein weiterer Reisegrund für Schlachter: Es ist ihr erster Urlaub seit mehreren Jahren. „Wir konnten jahrelang nicht fahren, weil wir zu Hause ältere Katzen hatten, um die wir uns kümmern mussten“, erklärt sie.

Für Melanie Papa geht es in ein Land, das besonders von der Corona-Pandemie betroffen war: Italien. „Wir besuchen unsere Verwandten in Süditalien“, sagt Papa. In den Norden Italiens würde sie aber nicht fahren, da dort die Lage wesentlich schlimmer sei als im Süden. „Eigentlich war geplant, dass wir im März fliegen. Das wurde dann ja aber hinfällig“, sagt Papa. Ob die Familie um die Weihnachtszeit in Urlaub fliegt – so machen sie es normalerweise jedes Jahr – macht Papa von der weiteren Corona-Entwicklung abhängig.

Alexander Matle hat indes etwas sehr coronauntypisches getan: „Eigentlich hatten wir für dieses Jahr keinen Urlaub geplant. Jetzt geht es aber nach Holland ans Meer“, freut sich Matle. Der Grund: Während der Corona-Zeit ist seiner Familie zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen, die Familie wünscht sich daher dringend Abwechslung. „Mit den Kindern sechs bis acht Wochen daheim zu sein und dann noch Privatschule zu machen, ist auf Dauer sehr nervenstrapazierend“, gibt Matle zu. Angst, sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus zu infizieren, hat er nicht. „Ob hier oder da, ich sehe das nicht so kritisch.“

Kerstin Kojic fährt mit ihrem Mann Milan in diesem Jahr mit dem Wohnwagen nach Kroatien. „Die Grenzen sind ja alle offen, man muss nur seine Daten an der Grenze angeben“, sagt Kojic im RHEINPFALZ-Gespräch. Eigentlich wollte das Ehepaar schon im April mit dem Wohnwagen gen Süden fahren, das ist dann aber ins Wasser gefallen. Obwohl Kojic liebend gern reist, hat sie einen Ausflug mit ihrer Sportgruppe nach Regensburg abgeblasen. „Da sind ein paar Damen drinnen, die zur Risikogruppe gehören“, erklärt Kojic.

Peter Rehfeld will 2020 noch auf Fernreise gehen. Das Ziel: Amerika – nach Harrisburg in Pennsylvania und nach Virginia. „Mein Enkelkind hat in Harrisburg studiert und wurde im Mai mit ihrem Studium fertig“, erzählt Rehfeld. Eigentlich stand da eine große Feier an, die wurde nun allerdings verschoben. „Wie das bei Corona mit der Einreise funktioniert, weiß ich nicht. Normalerweise muss man bei Flügen in die USA einen Zettel ausfüllen, wo man seine Daten und das Reiseziel angibt“, berichtet Rehfeld. Angst, dass er sich in den USA mit dem Virus infiziert – immerhin gibt es dort mit über zwei Millionen Fällen die meisten Infizierten weltweit – hat Rehfeld nicht. „Ich bin 80 Jahre alt, ich mache mich da nicht mehr verrückt.“

Hedda Wilms sieht das etwas anders als Rehfeld. „Für mich kommt ein Urlaub im Ausland nicht in Frage. Wenn, dann nur in Deutschland“, sagt Wilms. Seit der Corona-Pandemie hat sie angefangen, die nähere Region beim Wandern zu erkunden. „Vor Corona bin ich oft in die Ferne gefahren“, so Wilms. Dass es wieder Flüge nach Mallorca gibt, kritisiert Wilms scharf. Vor allem stört sie, dass die Menschen in den Ferienfliegern dicht an dicht sitzen.