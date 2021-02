Pferdesport: „Voltigieren ist nichts fürs Wohnzimmer“, sagt Mara Marschall vom RFV Bundenbacherhöhe. Da wegen der Corona-Beschränkungen derzeit kein Training mit Pferd und in der Halle möglich ist, tut’s aber auch die gute Stube. Das erste vereins- und länderübergreifende Online-Training lockte 170 Teilnehmer vor die Webcams.

„Bei allen ist so langsam die Luft raus. Wir vermissen die Zusammenkünfte, vermissen es, die Leute aus anderen Vereinen zu sehen, die Inputs fehlen“, sagt Sandra Schwebius, die Vorsitzende der VRG Südwestpfalz. Das vorerst letzte Turnier in der Region war der Deutsche Voltigierpokal im Oktober 2019 in Zweibrücken. Corona hat den Wettkampfsport Voltigieren ins Abseits befördert.

Da war es eine willkommene Abwechslung, als die VRG Südwestpfalz und die Voltigierer des TuS Fortuna Saarburg Ende 2020 dann kräftig die Social-Media-Werbetrommel rührten, um sich mit Voltigierern aus nah und fern der „Jerusalema-Challenge“ zu stellen. Der Aufforderung „Lasst uns ein Statement setzen und dokumentieren, dass uns Corona nicht die Freude und Liebe an unserem wundervollen Sport nehmen kann“ folgten mehr als 100 Voltigierer.

„Nach zwei-, dreimal üben hat man den Tanz ja drauf“, erzählt die Saarburger Trainerin Alex Kohl. Von den fünf vorgesehenen Donnerstags-Stunden waren zwei übrig. Den entscheidenden Anstoß zum übergreifenden Online-Volti-Training gab dann die Bellheimer Trainerin und Voltigier-Richterin Vera Krupinski. „Sie hat angerufen und gefragt, ob es nicht schön wäre, den Termin beizubehalten und weiterhin etwas gemeinsam zu machen“, berichtet Kohl. „Ich habe dann mit Sandra Schwebius ein bisschen rumgesponnen“, sagt sie lachend. Dann wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Zweimal 45 Minuten

Donnerstags gibt es jetzt zwei dreiviertelstündige Trainingsangebote. Zuerst für Kinder und Jugendliche bis zur Anfänger-Leistungsklasse, dann folgen die Voltigierer ab Leistungsklasse L. Bei der Premiere wählten sich 65 Kinder ein, später schalteten sich 100 Fortgeschrittene zu, da war die Kapazitätsgrenze erreicht. Voltigierer aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Luxemburg turnten mit Begeisterung vor den Webcams.

Das erste Kindertraining hatte die Luxemburgerin Laura Thill übernommen. „Ich war anfangs supernervös“, erzählt die 23-Jährige. Nach kleinen technischen Problemen zu Beginn lief die Stunde dann reibungslos. „Ich wurde von Alex gefragt und habe relativ spontan zugesagt. Für mich war das eine Ehre. Es ist total cool, wenn man nicht mit den Teamkollegen trainieren, aber so jetzt gemeinsam etwas machen kann“, sagt sie. In Luxemburg können die Voltis eingeschränkt trainieren, in Deutschland geht dagegen gar nichts.

„Wir wollen damit den Zusammenhalt unter den Voltigierern stärken“, bemerkt Mara Marschall vom RFV Bundenbacherhöhe. Sie leitete zusammen mit Jessica Kiefer das erste Training für die erfahreneren Voltigierer. „Alle waren Feuer und Flamme“, erinnert sie sich daran, als das Thema aufkam. „Ich hatte so mit 60 Teilnehmern gerechnet. Am Ende waren es 100 – und viele sind nicht mehr reingekommen“, sagt sie. „Da sieht man, was man erreichen kann“, ergänzt sie erfreut.

Mit „Co“ und Vorturnern

„Ich war echt froh, dass ich nicht alleine war“, räumt Marschall ein. Denn neben Trainerin Jessica Kiefer waren noch Jasmin Glahn und Laura Grim am Start, sie turnten die Übungen vor. „Ich musste mich darauf konzentrieren, dass ich in der Zeit bleibe. Ab und zu konnte ich mir ein paar Übungen anschauen. Dann versucht man schon zu sagen, auf was man achten muss“, erzählt Marschall. Bei 100 Voltigierern ist das kein leichtes Unterfangen. „Wir hatten uns Stabilitätsübungen für den Fuß und Sprungkraftübungen ausgesucht. Das war bei der Planung schon schwierig, weil das Leistungsvermögen der Teilnehmer so unterschiedlich ist“, sagt sie.

„Keiner weiß, wie es wegen Corona weitergeht. Da ist es schwer, sich zu motivieren. Hier sieht man neue Gesichter, bekommt neue Impulse, das motiviert schon“, sagt Marschall begeistert. „Wir hätten so etwas schon viel eher anzetteln sollen“, bemerkt Alex Kohl. Sie war überrascht von der Resonanz. „Dass so viele angefragt haben, damit habe ich nicht gerechnet“, räumt sie ein.

„Wir werden beim nächsten Mal die Kapazitäten erhöhen“, erklärt Kohl daher. Bis zu 150 Voltigierer können sich dann online zuschalten. Die Trainer wechseln wöchentlich. Die Erfahrenen werden dann von einem Team aus Bad Dürkheim um Konstantin Merk und Viola Rüffel angeleitet. „Unser Ziel ist, dass wir auch das eine oder andere Idol für eine Trainingseinheit verpflichten können“, sagt Schwebius. Geld gibt es nicht, alles läuft ehrenamtlich. Die Voltigierfamilie unterstützt sich gegenseitig.