Am Sonntagfrüh gegen 5 Uhr hat ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Ford Mondeo die Ampel an der evangelischen Kirche in Ernstweiler umgefahren. Laut Polizei hatte der Mann 1,5 Promille Alkohol im Blut. Den Angaben der Polizei zufolge war der Wagen zuvor in der Homburger Straße unterwegs. Das Auto kam aus Richtung Einöd und fuhr in Richtung Innenstadt. Der Fahrer passierte dann mit seinem Mondeo die Kreuzung, wo es rechts Richtung Baumarkt geht, geradeaus. Das heißt: nicht ganz geradeaus. Denn der 38-Jährige steuerte seinen Ford eine Idee zu weit nach rechts, so dass er sein Auto voll gegen die Ampel knallte, die im rechten Gehweg verankert ist – oder besser: war. Laut Polizei wurde die Ampel nämlich „vollständig zerstört“. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden beträgt mindestens 10 000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Alkoholkonsum an dem Unfall nicht unschuldig ist.