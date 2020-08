Am Montag wird die Ontariostraße in Höhe der Hausnummer 16 zwischen 7 und 13 Uhr vollgesperrt. Dort soll nämlich ein Mobilkran der Firma AKV Hüther im Einsatz sein. Verkehrsteilnehmer werden über die Canada- und Quebecstraße umgeleitet. Am Dienstag geschieht das gleiche in der Canadastraße in Höhe der Hausnummer 8. Hier soll der Mobilkran zwischen 7 und 11 arbeiten. Während dieser Zeit wird die Canadastraße in diesem Bereich voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden über die Ontariostraße und die Quebecstraße umgeleitet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.