Die Ortsdurchfahrt von Winterbach ist gesperrt. Wer von Wallhalben nach Zweibrücken möchte, muss über Reifenberg oder Krähenberg fahren. Der Weg durch Niederhausen ist weiter frei.

Darauf weist Bürgermeister Andreas Weizel hin, nachdem Leute bei ihm und im Gasthaus „Zum Hannes“ angerufen haben. Niederhausen ist sowohl von Zweibrücken als auch von Wiesbach aus erreichbar. Gesperrt ist die Straße durch Winterbach nach Wallhalben. Dort wird die Wasserleitung erneuert. Am Ende bekommt die Straße auch eine neue Asphaltdecke. Die Sperrung wird bis in den Sommer 2023 dauern. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Abzweigung in die Klosterbergerhofstraße bis zum Spielplatz am Kindergarten. Später rückt die Baustelle bis zum Friedhof vor.

Die Arbeiten sollten am 7. November beginnen, der Baubeginn hat sich aber um einige Tage verzögert. Laut dem Bürgermeister waren nicht alle Schilder rechtzeitig fertig.