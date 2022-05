Ab Dienstag, 10. Mai, ist die Jägersburger Ortsdurchfahrt (Höcher Straße) ab der Websweilerstraße bis zur Kreuzung an der Landstraße voll gesperrt. Laut Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) werden auf einer Länge von einem Kilometer Fräs- und Asphaltarbeiten durchgeführt. Die Sperrung soll bis Samstag, 21. Mai, gelten. Die Kreuzung zwischen der L220 und L117 wird halbseitig gesperrt, der Verkehr zwischen Höchen und Waldmohr wird per Ampelregelung am Baufeld vorbeigeführt. Der LFS rechnet mit Verkehrsstörungen, Autofahrer sollen für ihre Route mehr Zeit einplanen.