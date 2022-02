Wegen einer Vollsperrung in der Vogelgesangstraße an der Einmündung in die Kasernenstraße ist am Valentinstag vorm Blumenladen ein kleineres Verkehrschaos entstanden. Laut Inhaber Jürgen Gegner hatten Kunden, die Rosen für ihre Liebsten kaufen wollten, aber Verständnis.

Viele Kunden parkten mit ihren Autos weit entlang der Vogelgesangstraße, teilweise sogar bis zum Eingangstor des Hauptfriedhofes. Die Folge: Viele hatten beim Ausparken Probleme in der engen Straße mit ihren teilweise höheren Bordsteinen, fuhren entweder im Rückwärtsgang die Straße in Richtung Ixheimer Straße hinunter oder mussten waghalsige Wendemanöver mit zahlreichen Gangwechseln zwischen Vor- und Rückwärtsgang einlegen. Dabei wurde es zwischen Stoßstange und Stoßstange auch mal etwas knapper.

Jürgen Gegner, Inhaber des Blumengeschäfts, bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ, dass die Baustelle samt Vollsperrung durchaus ein Problem darstellt. Aber: „Die Kunden sind verständnisvoll“, so Gegner. Auch der Andrang auf die Valentinstagsblumen war gleich, lediglich wegen Corona mussten die Kunden draußen vorm Laden Schlange stehen. Beschwerden gegenüber Gegner gab es keine. Der Valentinstag, so Gegner, ist einer der Hauptverkaufstage für Blumen und Sträuße im Jahr. Der Renner: rote Rosen. Aber auch Tulpen wurden gerne gekauft.

Umweg zum Corona-Testcenter

In der abzweigenden Kasernenstraße oberhalb des Hauptfriedhofs ist auch die Corona-Teststation des Roten Kreuzes (DRK). Wer dorthin möchte, erreicht sie derzeit nicht von unten über die Vogelgesangstraße, sondern muss über die Oselbachstraße fahren oder die Thiery- und die Römerstraße nehmen.

Laut dem Zweibrücker Stadtpressesprecher Jens John werden Kanalarbeiten in der Vogelgesangstraße ausgeführt – unter Vollsperrung. Die Umleitung erfolge über die Thierystraße und die Kasernenstraße. Die Baustelle wurde bereits Ende vergangenen Jahres eingerichtet, aber erst am 7. Februar aufgrund Materialmangels begonnen. Bis Mitte März soll die Vollsperrung erst mal aufgehoben sein, die restlichen Kanalarbeiten laufen dann in der sogenannten „geschlossenen Maßnahme“ ab, das heißt, der Straßenbelag wird hierfür nicht aufgerissen. Allerdings ist geplant, dass die brüchige und von Schlaglöchern übersäte Vogelgesangstraße ausgebaut werden soll, sie steht im aktuellen Ausbauprogramm der Stadt drin.