Von Patrick Göbel

Am Dienstagmorgen machte ein Facebook-Post die Runde, in dem vor einem Mann gewarnt wurde. Er sei „voller Blut“ und habe mit einem rund 40 Zentimeter langen Küchenmesser Passanten im Bereich Homburger Uniklinik/Ringstraße attackiert. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage sagte die Polizei, dass das nicht stimme. Der Mann sei tatsächlich voller Blut gewesen, attackiere aber keine Menschen, sondern habe am Montagabend mit einem Küchenmesser Autos beschädigt. Warum der Mann das tat, und weshalb er voller Blut war, konnte eine Sprecherin der Homburger Polizei nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.