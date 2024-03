Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Die Freundschaft wird beim Spaziergang an der Leine auch mal auf die Probe gestellt. Da kommt Gabi Maue ins Spiel. Sie bietet den Volkshochschulkurs „Entspannt an der Leine“ an. Dabei geht es aber um viel mehr. Ein Besuch mit Redaktionshund Olly vor dem Kursstart.

Den Hund besser kennenlernen und wissen, wie man ihn in Stresssituationen beruhigen kann. Das und das richtige Führen an der Leine ist Thema in Gabi Maues Kurs, der am 17. März startet. Darin erklärt sie, wie der Vierbeiner beim Spaziergang entspannt neben einem herläuft – vor allem in stressigen Situationen. Der Kurs basiert auf dem Prinzip von „Tellington TTouch“. Dabei wird laut Maue gezielt die Beziehung zwischen Hund und Herrchen beziehungsweise Frauchen aktiviert und nachhaltig verbessert.

Schmerzen und hohe Anspannung in der Muskulatur begrenzen den Hund in seiner Kommunikation mit dem Menschen und seinen Artgenossen. Das hat nach Angaben Maues Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, das Lern- und Konzentrationsvermögen und die Lebensqualität des Vierbeiners werde beeinflusst. „Tellington TTouch“ gibt die Werkzeuge vor, sagt Maue. Handauflegen an vorgegebenen Körperstellen könne helfen, Unbehagen, Ungleichgewicht und Schmerzen beim Hund zu lindern. „Mit speziellen Führtechniken über ungewohnte Bodengeräte fördern wir Konzentration, Koordination und Balance“, ergänzt sie.

Gassigang durch den Slalom-Parcours

Wie solche ungewohnten Bodengeräte in der Praxis aussehen, präsentiert Maue beim Besuch der RHEINPFALZ mit Redaktionshund Olly. In ihrem Garten legt sie Leitern auf dem Boden aus. Hinzu kommt ein abgesteckter Slalom-Parcous. Aufgabe: Hund Olly dicht am Körper durch den Slalom führen, dabei wiederholt stoppen und die Reaktion abwarten. Beim ersten Versuch sind die vielen, neuen Gerüche in Maues Garten für Olly noch interessanter. Nachdem alles beschnuppert ist, klappt es deutlich besser. Olly bleibt in direktem Augenkontakt, seine Haltung beruhigt sich sichtbar und spürbar.

Das Ziel der Übung ist laut Maue, mit der langsamen Führgeschwindigkeit und dem häufigen Anhalten dem Hund mehr Selbstkontrolle und Selbstbewusstsein beizubringen, um auf ungewohnte Situationen besser reagieren zu können. Weiterer Effekt: Durch die Verbesserung des körperlichen Gleichgewichts wird auch das emotionale unterstützt. Dadurch soll der Hund entspannter und ruhiger reagieren.

Der besondere Kniff mit der Leine

Olly absolviert die Übung in Maues Garten, solche Parcours lassen sich aber auch beim alltäglichen Gassigang etablieren, sagt die Dozentin. Im Wald könne im Slalom um die Bäume spaziert werden, und nahezu überall gibt es Hindernisse und Unebenheiten im Gelände, mit denen das körperliche Gleichgewicht des Vierbeiners geschult werden kann. Maue verrät noch einen Leinenkniff, um die Übungen in der Praxis besser durchführen zu können. Dazu muss der Hund ein Geschirr mit Brustgurt tragen. Die Führungsleine – keine Schlepp- oder Rollleine – wird mit dem einen Ende am Geschirr festgemacht, das andere Ende wird unter dem Brustgurt entlang auf die andere Körperseite gezogen, sagt Maue. Auf diese Weise habe Herrchen oder Frauchen dann zwei Zügel in der Hand. Mit dem einen Zügel wird der Hund über die Hinterseite des Geschirrs gelenkt, mit dem anderen am vorderen Brustbereich kontrolliert.

Die richtige Aufgabe der Alpha-Tiere

Beim „Tellington TTouch“ gehe es um mehr als das Beibringen von Tricks. Wichtig seien ein Vertrauensaufbau zum Hund und das gegenseitige Verstehen. „Unser Weg ist ein respektvolles, abwartendes Arbeiten, dass dem Hund die Möglichkeit gibt, sich in seiner Sprache auszudrücken und mit uns zu kommunizieren.“ Hunde kommunizierten durch ihr Verhalten. Maue: „Wir vermitteln unserem Hund, dass wir seine Sprache verstehen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, also auch auf seine Ängste und Nöte einzugehen.“ Dem Hund muss klar gemacht werden, dass er bei Herrchen und Frauchen in Sicherheit ist. „Das ist die eigentliche Aufgabe der sogenannten Alpha-Tiere und hat nichts mit Dominieren zu tun.“

Volkshochschulkurs

Maues Kurs „Entspannt an der Leine“ findet am 17. März an der Zweibrücker Volkshochschule statt. Die Anmeldung läuft über die VHS, Telefon 06332 209740

.