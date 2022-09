Die Volkshochschule (VHS) Zweibrücken bietet im Wintersemester auch Gesundheits- und Entspannungskurse wie Yoga an. Erstmals gibt es eine Anfängerschulung für Imker.

„Sie haben die Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse mit Sprachkursen auf verschiedenen Niveaus und in verschiedenen Formaten zu verbessern“, erläutert VHS-Leiterin Melani Nekic. Angeboten werden die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Japanisch. Sprachkurse können nach Nekics Angaben auch als Gruppen- oder Einzelschulungen in Betrieben belegt werden.

Im Bereich Gesundheitsbildung stehen „altbewährte Kurse“ wie Body-Styling, Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene, Yoga für den Rücken, Vinyasa-Yoga, Yoga für Körper, Geist und Seele sowie Hatha-Yoga auf dem Programm, sagt die VHS-Leiterin. Ganz neu, so ergänzt sie, ist ein „Klangentspannungsvormittag, bei man dem durch Klangerzeugung und daraus resultierende Schwingungen Möglichkeiten der Entspannung kennenlernen kann“.

„Heiße Zeiten – coole Frauen“

Im Kurs „Lebe in Balance“ erfährt man Nekic zufolge, „dass Widerstandsfähigkeit erlernbar ist und Sie eigene Strategien entwickeln können, um zukünftige Herausforderungen und Krisen zu meistern, selbstbestimmt zu agieren und Achtsamkeit in Ihrem Leben zu integrieren und zu festigen“. Speziell an Frauen richtet sich der Entspannungs-Workshop „Heiße Zeiten – coole Frauen“.

Sushi, griechische Vorspeisen, asiatische Küche, Leckerbissen aus der Provence, Knödel und Tapas stehen auf der Liste der Kochkurse. Melani Nekic: „Neu im Programm sind vegane Kochkurse, die Sie in vegane Rezepte des Mittelmeerraums oder Asiens einführen.“ Zu letzteren zählten etwa vietnamesische Sommerrollen mit Erdnusssoße, thailändische Suppe mit Gemüse, Kokosmilch und Nudeln oder indisches Linsencurry mit Reis.

Esel-Diplom und Imkerschulung

Das Esel-Diplom gehört schon seit Jahren zu den Angeboten aus dem Bereich Umwelt, Natur und Wanderungen. Desweiteren wird in einer Online-Veranstaltung das Webinar, eine Fortbildung via Internet, „Imker-Anfängerschulung Herbstseminar“ vorgestellt. „Wer sich von der Begeisterung für die Bienen anstecken lässt, findet in der Imkerei eine faszinierende, entspannende und erholsame Freizeitbeschäftigung“, sagt Nekic.

INFO

Weitere Informationen finden sich hier im Internet.

Auskunft erhält man auch unter 06332/209740 oder per E-Mail an info@vhs-zweibruecken.de. Kurse können auch verschenkt werden. Gutscheine hierfür sind erhältlich im Sekretariat der VHS, Johann-Schwebel-Straße 1, Zweibrücken

