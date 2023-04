Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ehemalige Hauptschule Nord soll an der Rückseite einen Aufzug bekommen und muss an Brandschutz-Standards angepasst werden. Kosten wird das voraussichtlich 970.000 Euro. Und die Volkshochschule kann erst in zwei Jahren einziehen.

Aus Brandschutz-Gründen müssen etwa einige neue Türen eingebaut werden, wie Bauamtsleiter Christian Michels in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung informierte. Auch seien Haustechnik-Leitungen