Zwei Stunden lang, zwischen 7.15 Uhr und 9.15 Uhr, war am Freitag Morgen die Vogesenstraße in Rimschweiler nach einem Autounfall komplett gesperrt.

Gegen kurz nach 7 Uhr kam eine 63 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Volkswagen Tiguan mit Landkreiskennzeichen aus Richtung Althornbach von der Straße ab und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen die Ecke eines Hauses, eine Straßenlaterne und ein Fallrohr.

Die Fahrerin war alleine im Fahrzeug und laut Polizei waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 50 000 Euro. Neben dem Totalschaden am Auto der Frau zähle dazu die Schäden am Haus sowie die an der total zerstörten Straßenlaterne, aber auch die Beseitigung von Ölspuren an der Fassade des Hauses gegenüber des Unfallpunktes. Abschlepper Thomas Zimmermann aus Niederauerbach beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Autos auf der Ortsdurchfahrt, während Mitarbeiter der Stadtwerke die Laternenreste entsorgten und sich sogleich an die Reparatur der Straßenlaterne machten.