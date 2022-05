Ein Verteilerpunkt hatte keinen Strom: 400 Haushalte in Zweibrücken waren ab Sonntagnachmittag weg vom Netz der Vodafone. Nach Auskunft des Unternehmens fielen gegen 15 Uhr für Kunden in Teilen des Stadtgebiets die Dienste Telefonie, Internet und Fernsehen aus. Betroffen seien ausschließlich Kabel-Festnetzanschlüsse gewesen, so Vodafone, nicht Mobilfunkdienste. Nachdem Techniker am Sonntag vor Ort am betroffenen Verteilerpunkt waren, sei die Störung gegen 20.30 Uhr als behoben gemeldet worden. Seitdem stünden die Dienste alle wieder zu Verfügung.