Klassische Musik gibt es in der Reihe „Kultur im Dorf“ am 22. März, 18.30 Uhr, im stimmungsvollen Ambiente der Bartholomäuskirche in Hauenstein.

Markus Lein (Violine) und Grigori Meschwelischwili (Piano und Orgel) präsentieren ihre Lieblingsstücke. Lein, geboren in Lüneburg, lernte das Violinspiel bereits sehr früh, hatte mit 13 Jahren erste solistische Auftritte mit Orchester und war mehrfacher Preisträger bei „Jugend musiziert“ auf Landes- und Bundesebene. Er studierte Violine in Saarbrücken, es folgen Konzerte im In- und Ausland sowie weitere Studien in New York bei Eric Shumsky. Er unterrichtet an der Musikwerkstatt Zweibrücken und der Musikschule Homburg. Er gab Konzerte in fast allen Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas. Der georgische Pianist und Organist Grigori Meschwelischwili, Jahrgang 1953, schloss 1971 sein Studium in Klavier, Orgel und Korrepetition in Georgien ab. Er wirkte lange als Korrepetitor am Saarländischen Staatstheater. Die beiden Künstler, die das Publikum bereits bei ihrem Auftritt auf dem „Hääschdner Kultursommer“ überzeugen konnten, präsentieren Werke, die ihnen besonders am Herzen liegen. Dazu zählen Vivaldis weltberühmtes Stück „La Primavera“ aus den „Vier Jahreszeiten“, Mozarts elegantes Adagio KV 261, Gabriel Faurés „Après un rêve“ und Fritz Kreislers Miniaturen „Liebesleid“ und „Schön Rosmarin“. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.