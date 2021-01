„Corona zwingt die saarländische Polizei in die Knie“, erklärte am Dienstag, 19. Januar, David Maaß, der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP. So habe die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt am Freitag, 15. Januar, wegen zahlreicher Coronafälle innerhalb der Dienstgruppe ihre Nachtschicht nicht besetzen können. Trotz strikter Einhaltung aller Corona-Regeln seien vorige Woche viele Beamte der saarlandweit größten Polizeiinspektion im Dienst erkrankt. David Maaß: „Unsere Kollegen im operativen Dienst können nur in sehr geringem Umfang die Möglichkeiten von Homeoffice oder Rufbereitschaft in Anspruch nehmen.“ „Im nächstbesten handfesten Tumult“, etwa mit Corona-Leugnern, verlören die Beamten „als Erstes ihre FFP2-Masken“. Die Gewerkschaft fordert für die anstehenden Tarifverhandlungen als „deutliches Signal“ eine Corona-Zulage – „anstatt zu klatschen, verständnisvolle Presseerklärungen herauszugeben und unsere Polizei weiterhin sehenden Auges in den Sturm zu schicken“. Zur Fürsorge gehöre nach Ansicht der GdP auch die Anerkennung einer Corona-Infektion als Dienstunfall. Hierüber werde mit der Landesregierung verhandelt.