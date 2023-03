Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Gruppe von Denkmalschützern will die unter Denkmalschutz stehende Remise der Villa Schwinn erhalten. Was die zuständigen Behörde in Trier dazu sagt, lässt an der Ortskenntnis und am Sachverstand der Sachbearbeiter zweifeln.

Die Pläne der Saarbrücker Firma Irus, neben der Villa Schwinn in der Stadtmitte drei große Wohnblocks mit 86 Wohnungen zu bauen und dafür auch die Remise am Rande des Grundstücks abzureißen, sind seit Anfang November vom Tisch. Der Investor hat sich zurückgezogen.